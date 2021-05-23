Французские ученые обнаружили в слюне сильное болеутоляющее средство

Париж, 23 мая. Французские ученые из Института Пастера обнаружили в слюне эффективное болеутоляющее средство, которое превосходит морфий и аналоги более чем в шесть раз.

Разумеется, в отличии от морфия найденный в человеческой слюне опиорфин не вызывает зависимости из-за своего естественного происхождения. Такие обезболивающие вещества являются редким явлением, а синтетические, как правило, вызывают привыкание.

Ученые уже завершили тестирование на крысах, в ближайших планах клиническая апробация на добровольцах. Крыс удалось избавить от неприятных ощущений и боли, вызванных как физическим путем, например, покалывание булавкой, так и вызванных введением химически раздражающего вещества. Пока что это первый анестетик, обнаруженный в человеческом организме, который действует таким образом.

Недавно ученые из Китая предупредили о вероятности новой пандемии. На этот раз может распространиться по планете вирус птичьего гриппа, который успешно передается от птицы к птице. Случаев передачи от человека к человеку, тем не менее, зафиксировано еще не было.