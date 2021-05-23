Двукратный национальный рекордсмен погиб во время ультрамарафона в Китае

Пекин, 23 мая. Среди погибших участников ультрамарафона в северо-западной китайской провинции Ганьсу оказался обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин, сообщил портал «Сина».

Спортсмен находился в списке пропавших, организаторы марафона и фанаты атлета надеялись, что он смог укрыться от непогоды. Но спасатели обнаружили тело 31-летнего Лян Цзина в воскресенье утром.

Спортсмен был неоднократным победителем ультрамарафонов в Китае и поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.

Ультрамарафон стартовал высокогорном ландшафтном парке «Хуанхэ шилинь» в уезде Цзинтай в провинции Ганьсу в субботу. Дистанция в 100 км проходила на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря по малонаселенной и труднодоступной горной местности. Всего в забеге участвовали 172 спортсмена. Но соревнование прервала внезапно обрушившаяся непогода.

Ранее сообщалось, что число погибших во время марафона, который проходил в северо-западной провинции Ганьсу в Китае, увеличилось до 21. Местные власти для проведения расследования причин и деталей происшествия создала специальную группу.