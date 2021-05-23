Евровидение-2021: как жюри оценило выступление Манижи

Роттердам, 23 мая. Евровидение-2021 завершилось. Российская певица Манижа заняла 9 место. Жюри неоднозначно оценило ее выступление. Одни поставили высший балл, другие — проигнорировали.

Победителем юбилейного 65 конкурса стала итальянская рок-группа Mаneskin. Второе место заняла француженка Барбара Прави. Исполнительница из России смогла попасть в Топ-10. По результатам голосования жюри она заняла 9 место, опередив представителей Украины, Азербайджана, Нидерландов, Литвы, Швеции, Финляндии и т. д.

Наивысшую оценку (12 баллов) России поставили представители Азербайджана. Выступление Манижи также понравилось Франции, Португалии и Молдове, которые оценили его на десять баллов. По восемь баллов выставили Нидерланды и Словения. Чуть меньше Израиль и Бельгия — по семь. Шестерку поставил Кипр, а четверку — Хорватия и Финляндия.

Швеция и Швейцария ограничились тройками. Греция, Германия, Исландия и Чехия поставили два балла. Минимальной оценкой обошлись Австралия, Латвия, Северная Македония и Польша.

Остальные представители, а именно Сан Марино, Албания, Мальта, Эстония и Норвегия решили распределить очки между другими участниками. Аналогично поступили Испания, Австрия, Великобритания, Италия и Ирландия. Ноль баллов также поставили Дания, Румыния, Сербия и Болгария. Ожидаемо Россию не оценили Украина, Грузия и Литва.

Ранее Манижа рассказала, что гордится своим выступлением на конкурсе «Евровидение-2021». По ее словам, ей было важно говорить о российских женщинах.