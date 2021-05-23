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23 мая 08:19
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новостей
08:16
Происшествия
Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска
08:16
Общество
Запись о неявке автомобиля на ремонт по отзывной кампании появится в ПТС
08:15
Наука
Французские ученые обнаружили в слюне сильное болеутоляющее средство
08:12
Спорт
Двукратный национальный рекордсмен погиб во время ультрамарафона в Китае
08:00
Политика
Экономист назвал скучными новые санкции США против «Северного потока — 2»
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07:45
Шоу-бизнес
Родригес не страдает из-за расставания с Лопес и ее нового романа с Аффлеком
07:44
Общество
Психологи описали телосложение идеальной по характеру спутницы жизни
07:43
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Фабрики» Савельева не могла забеременеть четыре года
07:42
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Выступление Манижи на Евровидении могло не состояться из потерянной аккредитации
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Жириновский назвал фермеров ФРГ «сексистами» за уничтожение цыплят
07:23
Политика
В Польше заявили о превращении Германии в «мини-Россию» после завершения «СП-2»
07:22
Экономика
Экономист Кущ: Украина утратила возможность создать газовый хаб из-за «СП-2»
07:21
Общество
Он потерял реальность: британцам не понравились слова Джонсона о свободной торговле
07:11
Армия
NI спрогнозировал пять крупнейших военно-морских держав к 2030 году
07:10
Спорт
«Это, естественно, приятно»: Туктамышевой понравилось сравнение с Пугачевой
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Евровидение-2021: как жюри оценило выступление Манижи

Шоу-бизнес
Евровидение-2021: как жюри оценило выступление Манижи
Федеральное агентство новостей

Роттердам, 23 мая. Евровидение-2021 завершилось. Российская певица Манижа заняла 9 место. Жюри неоднозначно оценило ее выступление. Одни поставили высший балл, другие — проигнорировали.

Победителем юбилейного 65 конкурса стала итальянская рок-группа Mаneskin. Второе место заняла француженка Барбара Прави. Исполнительница из России смогла попасть в Топ-10. По результатам голосования жюри она заняла 9 место, опередив представителей Украины, Азербайджана, Нидерландов, Литвы, Швеции, Финляндии и т. д.

Наивысшую оценку (12 баллов) России поставили представители Азербайджана. Выступление Манижи также понравилось Франции, Португалии и Молдове, которые оценили его на десять баллов. По восемь баллов выставили Нидерланды и Словения. Чуть меньше Израиль и Бельгия — по семь. Шестерку поставил Кипр, а четверку — Хорватия и Финляндия.

Швеция и Швейцария ограничились тройками. Греция, Германия, Исландия и Чехия поставили два балла. Минимальной оценкой обошлись Австралия, Латвия, Северная Македония и Польша.

Остальные представители, а именно Сан Марино, Албания, Мальта, Эстония и Норвегия решили распределить очки между другими участниками. Аналогично поступили Испания, Австрия, Великобритания, Италия и Ирландия. Ноль баллов также поставили Дания, Румыния, Сербия и Болгария. Ожидаемо Россию не оценили Украина, Грузия и Литва.

Ранее Манижа рассказала, что гордится своим выступлением на конкурсе «Евровидение-2021». По ее словам, ей было важно говорить о российских женщинах.

россия музыка евровидение евровидение-2021 Манижа
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