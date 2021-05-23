В Ростове восстановят храм, разрушенный в 1930-м

Ростов-на-Дону, 23 мая. Новый храм появится в северном микрорайоне донской столицы на пересечении улиц Капустина и Космонавтов. Собор будет построен на средства прихожан, так что о сроках возведения говорить еще рано.

Новый храм, как пояснили в Донской метрополии, станет копией Александро-Невского собора, разрушенного в 1930-м году большевиками. Сейчас на этом месте располагается здание областного правительства и небольшой сквер.

В конце 19-го — начале 20-го веков собор Александра Невского олицетворял собой величие донской столицы, это было самое большое и самое высокое здание в городе.

Современные архитекторы планируют воссоздать собор в натуральных масштабах, как отмечают в епархии, проект уже готов и согласован.

Ранее ФАН сообщал, что по деревням алтайского края будет курсировать передвижной храм автомобиль. Такой «алтарь на колесах» создан для сопровождения Всероссийского крестного хода в село Коробейниково, который уже более 20 лет проходит в регионе в конце июня.