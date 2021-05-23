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23 мая 09:49
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новостей
09:47
Армия
Журналисты NYT рассказали, как России удалось обойти США в Арктике
09:47
Происшествия
Подросток ударился головой и умер во время празднования чемпионства "Атлетико"
09:46
Общество
Красноглазые цикады выбрались из-под земли в США после 17 лет спячки
09:44
Общество
Человечеству может грозить «вечная» пандемия
09:43
Общество
На Урале спасли застрявшего в песке на середине водоема мужчину
09:43
Общество
Cобянин заявил, что Москва выдержала удар пандемии коронавируса
09:41
Политика
Пушков назвал результат Манижи на Евровидении «бледным, но заслуженным»
09:41
Экономика
Италия презентовала новый электрический гиперкар Lightning Xtreme
09:40
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко отреагировала на слухи об имени своей дочери
09:40
Экономика
Илон Маск объяснил свое отношение к криптовалютам
09:39
Политика
Лидеры европейских стран обсудят новые санкции против России
09:39
Происшествия
Водитель без прав сбил насмерть 23-летнего мужчину и скрылся в новосибирском поселке
09:38
Армия
В Китае рассказали, как слова Шойгу о ядерном оружии России разозлили американцев
09:38
Политика
Депутат Госдумы уверен в завершении строительства «СП-2», несмотря на санкции США
09:37
Экономика
Британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus
09:36
Политика
Польский политолог призвал Варшаву выстраивать диалог с Россией
09:35
Общество
Почти 70% россиян придерживаются ЗОЖ
09:35
Армия
Командиры батарей РСЗО провели учения со стрельбой на тренажерах в Московской области
09:34
Экономика
Объем реализации автомобилей с пробегом вырос в России
09:34
Общество
Названы продукты, которые помогут справиться с усталостью
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В Ростове восстановят храм, разрушенный в 1930-м

Общество
В Ростове восстановят храм, разрушенный в 1930-м
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Ростов-на-Дону, 23 мая. Новый храм появится в северном микрорайоне донской столицы на пересечении улиц Капустина и Космонавтов. Собор будет построен на средства прихожан, так что о сроках возведения говорить еще рано.

Новый храм, как пояснили в Донской метрополии, станет копией Александро-Невского собора, разрушенного в 1930-м году большевиками. Сейчас на этом месте располагается здание областного правительства и небольшой сквер.

В конце 19-го — начале 20-го веков собор Александра Невского олицетворял собой величие донской столицы, это было самое большое и самое высокое здание в городе.

Современные архитекторы планируют воссоздать собор в натуральных масштабах, как отмечают в епархии, проект уже готов и согласован.

Ранее ФАН сообщал, что по деревням алтайского края будет курсировать передвижной храм автомобиль. Такой «алтарь на колесах» создан для сопровождения Всероссийского крестного хода в село Коробейниково, который уже более 20 лет проходит в регионе в конце июня.

ростов-на-дону храм Александра Невского
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