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Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска
08:16
Общество
Запись о неявке автомобиля на ремонт по отзывной кампании появится в ПТС
08:15
Наука
Французские ученые обнаружили в слюне сильное болеутоляющее средство
08:12
Спорт
Двукратный национальный рекордсмен погиб во время ультрамарафона в Китае
08:00
Политика
Экономист назвал скучными новые санкции США против «Северного потока — 2»
08:00
Весь мир
Минобороны Польши объявило о закупке турецких ударных БПЛА
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Армия
NI сравнил живучесть T-14 «Армата» и М1 Abrams
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Родригес не страдает из-за расставания с Лопес и ее нового романа с Аффлеком
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Общество
Психологи описали телосложение идеальной по характеру спутницы жизни
07:43
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Фабрики» Савельева не могла забеременеть четыре года
07:42
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Выступление Манижи на Евровидении могло не состояться из потерянной аккредитации
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Политика
В Польше заявили о превращении Германии в «мини-Россию» после завершения «СП-2»
07:22
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NI сравнил живучесть T-14 «Армата» и М1 Abrams

Армия
NI сравнил живучесть T-14 «Армата» и М1 Abrams
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 23 мая. Российский танк T-14 «Армата» может представлять серьезную угрозу силам США и НАТО, считает редактор журнала National Interest Крис Осборн.

Специалист NI изучил описанные в СМИ характеристики российского танка, чтобы сравнить его живучесть с американским аналогом. Российская боевая машина легче и быстрее основного боевого танка США М1 Abrams. «Армата» способна разгоняться до 55 миль в час (более 88 км/ч), тогда как скорость американского танка едва достигает 45 миль в час (72 км/ч). ФАН эксклюзивно для своих читателей перевел статью.

К другим достоинствам российской «Арматы» специалист отнес беспилотную башню, экипаж из трех человек, способность производить двенадцать выстрелов в минуту и наличие 125-миллиметровой гладкоствольной пушки.

Кроме того, по сообщениям СМИ, для российского танка разработал 125-миллиметровый снаряд с дистанционным управлением, а пока находящаяся в разработке ракета 3UBK21 Sprinter сможет поражать цели на расстоянии более семи миль (свыше 11 км). Текущий снаряд «Арматы», 9М119 имеет дальность действия 3,1 мили (около пяти км), что сопоставимо с дальностью боеприпасов М1 Abrams. В то же время снаряд способен пробивать до девятисот миллиметров брони.

Осборн отмечает, что «Армата» не была испытана в приближенных к бою условиях. Но специалист считает маловероятным то, что 55-тонный российский танк будет хоть как-то сопоставим по живучести с 70-тонным «Абрамсом». По данным специалиста, в настоящее время в мире легких композитов нет ничего, что могло бы по-настоящему заменить или соответствовать защитным функциям тяжелой брони. Поэтому соотношение мощности к весу могут не иметь большого значения.

«Хотя детали живучести относительно того, что именно может выдержать Abrams, могут быть недоступны по соображениям безопасности, кажется возможным, что более тяжелобронированный Abrams мог бы лучше противостоять вражескому огню», — заключает Осборн.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец заявил, что Россия оптимально распределяет траты на оборонный бюджет, США не могут добиться такого же результата. РФ смогла добиться превосходства в плане современных вооружений благодаря серьезной промышленности, оставшейся со времен СССР, считает эксперт.

сша нато армата танк
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