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новостей
08:16
Происшествия
Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска
08:16
Общество
Запись о неявке автомобиля на ремонт по отзывной кампании появится в ПТС
08:15
Наука
Французские ученые обнаружили в слюне сильное болеутоляющее средство
08:12
Спорт
Двукратный национальный рекордсмен погиб во время ультрамарафона в Китае
08:00
Политика
Экономист назвал скучными новые санкции США против «Северного потока — 2»
08:00
Весь мир
Минобороны Польши объявило о закупке турецких ударных БПЛА
07:58
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: как жюри оценило выступление Манижи
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Политика
Жириновский назвал фермеров ФРГ «сексистами» за уничтожение цыплят
07:23
Политика
В Польше заявили о превращении Германии в «мини-Россию» после завершения «СП-2»
07:22
Экономика
Экономист Кущ: Украина утратила возможность создать газовый хаб из-за «СП-2»
07:21
Общество
Он потерял реальность: британцам не понравились слова Джонсона о свободной торговле
07:11
Армия
NI спрогнозировал пять крупнейших военно-морских держав к 2030 году
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Родригес не страдает из-за расставания с Лопес и ее нового романа с Аффлеком

Шоу-бизнес
Родригес не страдает из-за расставания с Лопес и ее нового романа с Аффлеком
instagram.com  /  @jlo

Вашингтон, 23 мая. Бейсболист Алекс Родригес хорошо себя чувствует, несмотря на сообщения о том, что он очень болезненно переживает расставание с Дженнифер Лопес и ее новый роман с Беном Аффлеком.

По информации источника, у Алекса все в порядке, он занят своей семьей и карьерой, сейчас бейсболист полностью сосредоточен на своих детях и команде. Так он прокомментировал сообщения о том, что 45-летний американский бейсболист сильно страдает из-за расставания с Джей Ло.

Отмечалось, что впервые произошло то, что его бросили так публично. Звезда бейсбола Родригес и артистка Дженнифер Лопес сообщили о расставании в апреле, отметив, что они остаются друзьями. Об этом информирует издание Page Six со ссылкой на несколько знакомых с парой источников. Перевод статьи представил ФАН.

Пара вновь была вместе на ужине через неделю, а через несколько дней журналисты заметили Джей Ло со своим бывшим 48-летним Аффлеком. Источник сообщил, что для Родригеса эта новость стала настоящим потрясением, так как он еще все же надеется на возобновление отношений.

Другой инсайдер отметил, что не удивлен воссоединением Лопес и Аффлек, так как они "всегда были одержимы друг другом". Родригес прокомментировал сообщения о совместном отдыхе Лопес и Аффлек в Монтане простым: "Go Yankees", что стало уколом в адрес Аффлека, болеющего за бейсбольный клуб "Бостон".

дженнифер лопес отношения Алекс Родригес
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