Родригес не страдает из-за расставания с Лопес и ее нового романа с Аффлеком

Вашингтон, 23 мая. Бейсболист Алекс Родригес хорошо себя чувствует, несмотря на сообщения о том, что он очень болезненно переживает расставание с Дженнифер Лопес и ее новый роман с Беном Аффлеком.

По информации источника, у Алекса все в порядке, он занят своей семьей и карьерой, сейчас бейсболист полностью сосредоточен на своих детях и команде. Так он прокомментировал сообщения о том, что 45-летний американский бейсболист сильно страдает из-за расставания с Джей Ло.

Отмечалось, что впервые произошло то, что его бросили так публично. Звезда бейсбола Родригес и артистка Дженнифер Лопес сообщили о расставании в апреле, отметив, что они остаются друзьями. Об этом информирует издание Page Six со ссылкой на несколько знакомых с парой источников. Перевод статьи представил ФАН.

Пара вновь была вместе на ужине через неделю, а через несколько дней журналисты заметили Джей Ло со своим бывшим 48-летним Аффлеком. Источник сообщил, что для Родригеса эта новость стала настоящим потрясением, так как он еще все же надеется на возобновление отношений.

Другой инсайдер отметил, что не удивлен воссоединением Лопес и Аффлек, так как они "всегда были одержимы друг другом". Родригес прокомментировал сообщения о совместном отдыхе Лопес и Аффлек в Монтане простым: "Go Yankees", что стало уколом в адрес Аффлека, болеющего за бейсбольный клуб "Бостон".