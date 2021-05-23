Психологи описали телосложение идеальной по характеру спутницы жизни

Москва, 23 мая. Тип фигуры женщины может многое сказать о натуре и темпераменте ее обладательницы, уверены психологи.

Идеальной женщиной для отношений, брака и семьи является девушка с фигурой «песочные часы», при которой бедра и плечи примерно одинакового объема. Такой тип отличает узкая талия. Это самый визуально гармоничный типаж, такие женщины обладают гибким характером и чувством собственного достоинства. Их не интересует карьера, они реализуются как отличные жены и матери, обладая женственностью и умением окружать своего спутника восхищением и уважением, сообщает 5-tv.ru.

Девушки с фигурами «груша» или «яблоко» (с пышными бедрами и узкими плечами или же с лишним весом в области живота соответственно), наоборот, отличаются властной натурой, неуемной энергией. Они нуждаются в том, чтобы окружающие делали все так, как они хотят, поэтому чаще всего им удается построить хорошие отношения со спокойными, неконфликтными мужчинами.

Это идет вразрез с тем образом мужчины, который необходим для счастья девушке с фигурой «перевернутый треугольник» (бедра уже плеч). Такая женщина обладает твердым волевым характером и будет счастлива в личной жизни, если встретит такого же целеустремленного, надежного человека, которому станет верным товарищем.

Также психолог недавно объяснил, почему россияне не спешат вакцинироваться. Виной всему отрицание, к которому прибегает мышление человека, столкнувшегося с пугающим и страшным фактом. Именно такой для многих людей стала пандемия.