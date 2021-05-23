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новостей
08:16
Происшествия
Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска
08:16
Общество
Запись о неявке автомобиля на ремонт по отзывной кампании появится в ПТС
08:15
Наука
Французские ученые обнаружили в слюне сильное болеутоляющее средство
08:12
Спорт
Двукратный национальный рекордсмен погиб во время ультрамарафона в Китае
08:00
Политика
Экономист назвал скучными новые санкции США против «Северного потока — 2»
08:00
Весь мир
Минобороны Польши объявило о закупке турецких ударных БПЛА
07:58
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: как жюри оценило выступление Манижи
07:55
Армия
NI сравнил живучесть T-14 «Армата» и М1 Abrams
07:52
Общество
Москвичам пообещали облачную теплую погоду в воскресенье
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07:42
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Политика
Жириновский назвал фермеров ФРГ «сексистами» за уничтожение цыплят
07:23
Политика
В Польше заявили о превращении Германии в «мини-Россию» после завершения «СП-2»
07:22
Экономика
Экономист Кущ: Украина утратила возможность создать газовый хаб из-за «СП-2»
07:21
Общество
Он потерял реальность: британцам не понравились слова Джонсона о свободной торговле
07:11
Армия
NI спрогнозировал пять крупнейших военно-морских держав к 2030 году
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Экс-солистка «Фабрики» Савельева не могла забеременеть четыре года

Шоу-бизнес
Экс-солистка «Фабрики» Савельева не могла забеременеть четыре года
wikipedia.org  /  Alexey Yushenkov / CC BY-SA 3.0

Москва, 23 мая. Певица Саша Савельева впервые стала мамой в 2019 году. До этого экс-солистка группы «Фабрика» четыре года безуспешно пыталась забеременеть.

Артистка призналась, что ее муж Кирилл Сафонов стал уговаривать ее завести ребенка уже через неделю после знакомства. Савельевой тогда было 25 лет и она не чувствовала себя готовой к материнству. Созрела певица только к 30 годам, но ей долго не удавалось забеременеть.

«К 30 годам я созрела... Но тут начались проблемы. При этом мы оба были абсолютно здоровы, но почему-то четыре года не получалось. Видимо, всему свое время», — подчеркнула Савельева в эфире YouTube-шоу «Мать года».

После рождения сына Леона у певицы начались серьезные конфликты с мужем. Ссориться они начинали из-за любой мелочи.

«После двух месяцев декрета я начала чувствовать себя несчастной. Я столько на себя взвалила, была очень уставшей. Мы с Кириллом тогда много ссорились и сильно. Причем из-за ерунды. Но со временем он понял, что со мной происходит, и ситуация наладилась», — призналась артистка.

Сейчас у супругов все хорошо. Ребенка они стараются воспитывать сами, редко обращаясь к услугам нянь.

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель недавно оказалась в больнице из-за сильных болей внизу живота. Врачи диагностировали у нее внематочную беременность.

беременность фабрика савельева
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