Экс-солистка «Фабрики» Савельева не могла забеременеть четыре года

Москва, 23 мая. Певица Саша Савельева впервые стала мамой в 2019 году. До этого экс-солистка группы «Фабрика» четыре года безуспешно пыталась забеременеть.

Артистка призналась, что ее муж Кирилл Сафонов стал уговаривать ее завести ребенка уже через неделю после знакомства. Савельевой тогда было 25 лет и она не чувствовала себя готовой к материнству. Созрела певица только к 30 годам, но ей долго не удавалось забеременеть.

«К 30 годам я созрела... Но тут начались проблемы. При этом мы оба были абсолютно здоровы, но почему-то четыре года не получалось. Видимо, всему свое время», — подчеркнула Савельева в эфире YouTube-шоу «Мать года».

После рождения сына Леона у певицы начались серьезные конфликты с мужем. Ссориться они начинали из-за любой мелочи.

«После двух месяцев декрета я начала чувствовать себя несчастной. Я столько на себя взвалила, была очень уставшей. Мы с Кириллом тогда много ссорились и сильно. Причем из-за ерунды. Но со временем он понял, что со мной происходит, и ситуация наладилась», — призналась артистка.

Сейчас у супругов все хорошо. Ребенка они стараются воспитывать сами, редко обращаясь к услугам нянь.

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель недавно оказалась в больнице из-за сильных болей внизу живота. Врачи диагностировали у нее внематочную беременность.