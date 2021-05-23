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08:16
Происшествия
Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска
08:16
Общество
Запись о неявке автомобиля на ремонт по отзывной кампании появится в ПТС
08:15
Наука
Французские ученые обнаружили в слюне сильное болеутоляющее средство
08:12
Спорт
Двукратный национальный рекордсмен погиб во время ультрамарафона в Китае
08:00
Политика
Экономист назвал скучными новые санкции США против «Северного потока — 2»
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07:44
Общество
Психологи описали телосложение идеальной по характеру спутницы жизни
07:43
Шоу-бизнес
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07:42
Шоу-бизнес
Выступление Манижи на Евровидении могло не состояться из потерянной аккредитации
07:39
Политика
Жириновский назвал фермеров ФРГ «сексистами» за уничтожение цыплят
07:23
Политика
В Польше заявили о превращении Германии в «мини-Россию» после завершения «СП-2»
07:22
Экономика
Экономист Кущ: Украина утратила возможность создать газовый хаб из-за «СП-2»
07:21
Общество
Он потерял реальность: британцам не понравились слова Джонсона о свободной торговле
07:11
Армия
NI спрогнозировал пять крупнейших военно-морских держав к 2030 году
07:10
Спорт
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Выступление Манижи на Евровидении могло не состояться из потерянной аккредитации

Шоу-бизнес
Выступление Манижи на Евровидении могло не состояться из потерянной аккредитации
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Роттердам, 23 мая. Российская певица Манижа перед выходом на сцену в день финальных выступлений на Евровидении потеряла аккредитацию.

На арене Ahoy в Роттердаме действовали жесткие правила передвижения. Каждый участник для выхода на сцену должен был иметь аккредитацию. Для Манижи, по словам специального корреспондента "Московского комсомольца" Артура Гаспаряна, было сделано исключение.

«Сжалились, выпустили без аккредитации выступать. Но до сих пор не могут найти, ищут всей делегацией», — подчеркнул Гаспарян.

Спецкор пошутил, что если аккредитацию так и не найдут, то Маниже придется остаться в зале для выступлений навсегда. В этом случае ей будет уготована судьба «привидения» Евровидения.

Манижа представляла Россию на песенном конкурсе в Роттердаме с песней Russian Woman. В сумме она набрала 204 балла и заняла девятое место.

евровидение аккредитация Манижа
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