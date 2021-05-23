Выступление Манижи на Евровидении могло не состояться из потерянной аккредитации

Роттердам, 23 мая. Российская певица Манижа перед выходом на сцену в день финальных выступлений на Евровидении потеряла аккредитацию.

На арене Ahoy в Роттердаме действовали жесткие правила передвижения. Каждый участник для выхода на сцену должен был иметь аккредитацию. Для Манижи, по словам специального корреспондента "Московского комсомольца" Артура Гаспаряна, было сделано исключение.

«Сжалились, выпустили без аккредитации выступать. Но до сих пор не могут найти, ищут всей делегацией», — подчеркнул Гаспарян.

Спецкор пошутил, что если аккредитацию так и не найдут, то Маниже придется остаться в зале для выступлений навсегда. В этом случае ей будет уготована судьба «привидения» Евровидения.

Манижа представляла Россию на песенном конкурсе в Роттердаме с песней Russian Woman. В сумме она набрала 204 балла и заняла девятое место.