Москва, 23 мая. Немецкие фермеры проявляют животный сексизм, уничтожая цыплят-самцов. Нужно запретить им это делать, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В России запрещен отстрел бродячих собак. В Германии же, по словам российского политика, сотни тысяч цыплят уничтожаются только из-за принадлежности к мужскому полу и неспособности нести яйца.

«Это недопустимо. Это в чистом виде издевательство над животным миром, ведь и эти цыплята могли вырасти и также использоваться в качестве питания, из них могли готовить цыплят табака», — подчеркнул Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР призвал найти управу на Берлин. Действовать нужно, по его мнению, через Евросоюз, ВТО и гуманитарные организации.

Жириновский недавно предложил расширить список недружественных стран. Включить в него он призвал Украину, Польшу и Грузию.