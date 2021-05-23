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08:16
Происшествия
Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска
08:16
Общество
Запись о неявке автомобиля на ремонт по отзывной кампании появится в ПТС
08:15
Наука
Французские ученые обнаружили в слюне сильное болеутоляющее средство
08:12
Спорт
Двукратный национальный рекордсмен погиб во время ультрамарафона в Китае
08:00
Политика
Экономист назвал скучными новые санкции США против «Северного потока — 2»
08:00
Весь мир
Минобороны Польши объявило о закупке турецких ударных БПЛА
07:58
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: как жюри оценило выступление Манижи
07:55
Армия
NI сравнил живучесть T-14 «Армата» и М1 Abrams
07:52
Общество
Москвичам пообещали облачную теплую погоду в воскресенье
07:45
Шоу-бизнес
Родригес не страдает из-за расставания с Лопес и ее нового романа с Аффлеком
07:44
Общество
Психологи описали телосложение идеальной по характеру спутницы жизни
07:43
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Фабрики» Савельева не могла забеременеть четыре года
07:42
Шоу-бизнес
Выступление Манижи на Евровидении могло не состояться из потерянной аккредитации
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Он потерял реальность: британцам не понравились слова Джонсона о свободной торговле
07:11
Армия
NI спрогнозировал пять крупнейших военно-морских держав к 2030 году
07:10
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В Польше заявили о превращении Германии в «мини-Россию» после завершения «СП-2»

  /   Обновлено: 23 мая 2021 07:40
Политика
В Польше заявили о превращении Германии в «мини-Россию» после завершения «СП-2»
ПолитРоссия

Варшава, 23 мая. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» может превратить Германию в «мини-Россию». Об этом заявил заместитель министра инфраструктура Польши Марцин Хорала.

Так он прокомментировал новость о снятии американских санкций с компании-оператора трубопровода Nord Stream 2. Хорала выразил уверенность в том, что Вашингтон не менял своей позиции касательного «СП-2». Вместе с тем польский замминистра отметил, что если Белый дом принял решение договориться с Берлином в обход Варшавы, то это будет «очень плохой новостью».

«Строительство газопровода продолжает представлять собой угрозу американским интересам. В этом плане ничего не изменилось. Санкции будут, но, возможно, в другой форме», — заявил Хорала в эфире TVP Info.

По его мнению, формально санкции претерпят изменения, но фактически останутся в существующем виде. Политик уверен, что завершение строительства «Северного потока — 2» превратит Германию в полноценный «российский энергетический хаб».

Компания «Нафтогаз Украины» ранее поблагодарила США за решение ввести санкции в отношении нескольких организаций и судов в России, так или иначе связаны с «СП-2», сообщал RT со ссылкой на директора интегрированных коммуникаций НАК Максима Билявского.

польша германия северный поток -2 сп -2
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