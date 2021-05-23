В Польше заявили о превращении Германии в «мини-Россию» после завершения «СП-2»

Варшава, 23 мая. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» может превратить Германию в «мини-Россию». Об этом заявил заместитель министра инфраструктура Польши Марцин Хорала.

Так он прокомментировал новость о снятии американских санкций с компании-оператора трубопровода Nord Stream 2. Хорала выразил уверенность в том, что Вашингтон не менял своей позиции касательного «СП-2». Вместе с тем польский замминистра отметил, что если Белый дом принял решение договориться с Берлином в обход Варшавы, то это будет «очень плохой новостью».

«Строительство газопровода продолжает представлять собой угрозу американским интересам. В этом плане ничего не изменилось. Санкции будут, но, возможно, в другой форме», — заявил Хорала в эфире TVP Info.

По его мнению, формально санкции претерпят изменения, но фактически останутся в существующем виде. Политик уверен, что завершение строительства «Северного потока — 2» превратит Германию в полноценный «российский энергетический хаб».

Компания «Нафтогаз Украины» ранее поблагодарила США за решение ввести санкции в отношении нескольких организаций и судов в России, так или иначе связаны с «СП-2», сообщал RT со ссылкой на директора интегрированных коммуникаций НАК Максима Билявского.