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08:16
Происшествия
Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска
08:16
Общество
Запись о неявке автомобиля на ремонт по отзывной кампании появится в ПТС
08:15
Наука
Французские ученые обнаружили в слюне сильное болеутоляющее средство
08:12
Спорт
Двукратный национальный рекордсмен погиб во время ультрамарафона в Китае
08:00
Политика
Экономист назвал скучными новые санкции США против «Северного потока — 2»
08:00
Весь мир
Минобороны Польши объявило о закупке турецких ударных БПЛА
07:58
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: как жюри оценило выступление Манижи
07:55
Армия
NI сравнил живучесть T-14 «Армата» и М1 Abrams
07:52
Общество
Москвичам пообещали облачную теплую погоду в воскресенье
07:45
Шоу-бизнес
Родригес не страдает из-за расставания с Лопес и ее нового романа с Аффлеком
07:44
Общество
Психологи описали телосложение идеальной по характеру спутницы жизни
07:43
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Фабрики» Савельева не могла забеременеть четыре года
07:42
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Выступление Манижи на Евровидении могло не состояться из потерянной аккредитации
07:39
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Жириновский назвал фермеров ФРГ «сексистами» за уничтожение цыплят
07:23
Политика
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07:22
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Общество
Он потерял реальность: британцам не понравились слова Джонсона о свободной торговле
07:11
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NI спрогнозировал пять крупнейших военно-морских держав к 2030 году
07:10
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Экономист Кущ: Украина утратила возможность создать газовый хаб из-за «СП-2»

Экономика
Экономист Кущ: Украина утратила возможность создать газовый хаб из-за «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 мая. Украина могла стать газовым хабом, но проиграла конкуренцию Германии и Польше. Теперь хранилища и ГТС превращаются в обузу, которая не будет приносить доход.

Накануне руководитель оператора по управлению ГСТС Украины отметил, из-за запуска газопровода «Северный поток — 2» страна будет ежегодно терять по 5 млрд долларов. Здесь подразумеваются и потери, связанные с транзитом, и косвенные факторы вроде подорожания голубого топлива. Теперь же Киев будет покупать его не у России, а у Польши и Германии. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Сумма потерь не учитывает убыток от запуска «Турецкого потока», о котором у нас предпочитают не вспоминать. Показательно, что два наших союзника, Турция и Германия, когда дело дошло до их шкурных интересов, тут же забыли про Украину», — отметил автор материала Алексей Кущ.

По его словам, собственный газовый хаб увеличил бы ВВП страны на 5%, но теперь Украина будет терять по 1-2%. Раньше Киев говорил, что не покупает газ из России. Теперь и подавно этого не будет делать, но уже не на бумаге, а на практике.

«Газ действительно будет поставляться на Украину (на этот раз и физически, а не только «финансово») из польских и немецких хабов с соответствующим ростом цены на рынке для потребителей, без исключений для населения», — подчеркнул Кущ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы.

украина газ нафтогаз
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