Киев, 23 мая. Украина могла стать газовым хабом, но проиграла конкуренцию Германии и Польше. Теперь хранилища и ГТС превращаются в обузу, которая не будет приносить доход.

Накануне руководитель оператора по управлению ГСТС Украины отметил, из-за запуска газопровода «Северный поток — 2» страна будет ежегодно терять по 5 млрд долларов. Здесь подразумеваются и потери, связанные с транзитом, и косвенные факторы вроде подорожания голубого топлива. Теперь же Киев будет покупать его не у России, а у Польши и Германии. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Сумма потерь не учитывает убыток от запуска «Турецкого потока», о котором у нас предпочитают не вспоминать. Показательно, что два наших союзника, Турция и Германия, когда дело дошло до их шкурных интересов, тут же забыли про Украину», — отметил автор материала Алексей Кущ.

По его словам, собственный газовый хаб увеличил бы ВВП страны на 5%, но теперь Украина будет терять по 1-2%. Раньше Киев говорил, что не покупает газ из России. Теперь и подавно этого не будет делать, но уже не на бумаге, а на практике.

«Газ действительно будет поставляться на Украину (на этот раз и физически, а не только «финансово») из польских и немецких хабов с соответствующим ростом цены на рынке для потребителей, без исключений для населения», — подчеркнул Кущ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что новая газовая стратегия России положит конец капризам Европы.