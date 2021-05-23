Лондон, 23 мая. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет свободных торговых отношений со странами по всему миру. Однако британцы сомневаются, что это хорошая идея.

По словам британского политика, такой подход позволит фермерам и производителям продавать свою продукцию без препятствий. Для Соединенного Королевства свободная торговля — это не угрозы, а перспективы. Местные жители считают иначе. Об этом сообщает Regnum.

«Никто не должен это покупать. Зачем винить соглашения по торговле, если население хочет поддержать британских фермеров, покупайте их продукты», — написал @coxstool12.

Другой пользователь саркастично отметил, что торговля с Евросоюзом — это хорошо, а с миром — плохо. Он не понимает, что на уме у тех, кто помешан на ЕС.

«Brexit прямо угрожает будущему сельского населения Шотландии, нашей полной жизни, фермерскому хозяйству, благосостоянию животных, качеству еды и питья. Это не только об экономике, это еще и о безопасности продукции», — считает @garydawson.

Еще один комментатор не понял, почему премьер-министр поблагодарил Королевский флот. Ему также непонятно, по какой причине Джонсон назвал Британию исторически страной свободной торговли.

«Мхмм — это похоже на «нет никакой границы между Северной Ирландией и Великобританией», или, другими словами, демонстрация мира фантазий Джонсона. У парня нет связи с реальностью», — прокомментировал @Kean1S.

Ранее стало известно, что Николы Старджен на парламентских выборах в Шотландии можно считать признанием стремления шотландского народа к независимости от Великобритании.