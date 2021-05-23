NI спрогнозировал пять крупнейших военно-морских держав к 2030 году

Вашингтон, 23 мая. Специалист в области обороны и национальной безопасности Кайл Мизоками спрогнозировал, какими будут пять крупнейших военно-морских держав к 2030 году.

Эксперт отметил, что в 2030 году продолжится смещение военно-морской мощи на восток из-за сокращения оборонных бюджетов в Европе и роста экономики стран Азии. Самые мощные военно-морские силы будут определять авианосцы и подводные лодки с баллистическими ракетами, считает Мизоками. Мнение эксперта приводит The National Interest (NI).

Первыми в списке оказались США. Мизоками считает, что страна продолжит доминировать на море. К 2030 году ВМФ США выполнит половину своего тридцатилетнего судостроительного плана и построит три авианосца класса Ford, чтобы приступить к замене существующих авианосцев класса Nimitz.

В 2031 году на вооружение должен поступить первый десантный корабль, который заменит подводные лодки с баллистическими ракетами Огайо. Кроме того, в строю останутся все три крейсера типа Zumwalt и будут построены 33 эсминца типа Arleigh Burke. В период между 2019 и 2034 годами США должны достичь своей цели в 300 кораблей.

К 2030 года королевский флот Великобритании будет самым маленьким и самым мощным в истории страны, считает специалист. Комбинация двух новых авианосцев и флота подводных лодок с баллистическими ракетами сохранит Королевский флот в пятерке лучших, несмотря на небольшую численность.

Основную часть Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая в 2030 году составят четыре основных типа кораблей: эсминец с управляемыми ракетами Тип 052D, корвет Тип 056, фрегат Тип 054А и транспорт-амфибия Тип 071, отмечает эксперт.

По некоторым прогнозам, флот КНР будет насчитывать 99 подводных лодок, четыре авианосца, 102 эсминца и фрегата, 26 корветов, 73 десантных корабля и 111 ракетных кораблей. Китай сможет занять лидирующую позицию по количеству, но не по общему тоннажу судов.

Индия недавно начала вкладывать в свою военно-морскую службу огромные ресурсы. К 2030 году она может получить один из пяти лучших военно-морских флотов на планете. Если планы Нью-Дели осуществятся, страна будет иметь второй в мире по величине флот авианосцев. Кроме того, Индия получит как минимум девять эсминцев и шесть подводных лодок.

Присутствие России в списке пяти сильнейших военно-морских держав в 2030 году в значительной степени обеспечит подводный флот с баллистическими ракетами, подчеркивает Мизоками. В частности эксперт выделил восемь подводных лодок «Борей», с двадцатью ракетами «Булава» каждая. Они составят второй в мире по величине флот подводных лодок с баллистическими ракетами.

Ранее Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе. Маневры прошли при участии боевых пловцов Балтийского флота, которым было необходимо перехватить судно условного противника.