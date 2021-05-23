«Это, естественно, приятно»: Туктамышевой понравилось сравнение с Пугачевой

Москва, 23 мая. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что ей понравилось сравнение с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

С Пугачевой спортсменку недавно сравнила преподаватель актерского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева. Туктамышева, по ее мнению, идет вразрез со всеми своими конкурентками.

«Они девочки-припевочки, а тут эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток и сказала: «Милые мои, сейчас я покажу, как надо все делать»», — подчеркнула Бугаева.

Чемпионка мира и Европы в одиночном фигурном катании прокомментировала эти слова в шоу «50 вопросов». Елизавета заявила, что уважения достойны все фигуристки и никого из них не следует называть «малолетками» на вечеринке.

«Сравнение с Аллой Борисовной, наверное, положительно, она одна из звезд настолько крупного масштаба, так что это, естественно, приятно. Спасибо за такие хорошие слова», — подчеркнула спортсменка.

Туктамышева недавно оценила шансы Евгении Медведевой и Алины Загитовой на возвращение в сборную России. Все зависит, по ее словам, от желания самих фигуристок.