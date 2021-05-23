Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС

Москва, 23 мая. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17» должен отправиться к Международной космической станции в ночь на 30 июня сего года, заявили в пресс-службе Роскосмоса.

На орбиту космический грузовик выведет ракета-носитель «Союз-2.1а». Старт запланирован с космодрома «Байконур». К модулю «Поиск» российского сегмента МКС корабль, по данным РИА Новости, причалит 2 июля.

Космические корабли «Прогресс» предназначены для доставки на орбиту различных грузов. На МКС они обычно привозят запасы топлива, кислорода и питьевой воды.

Американские эксперты недавно рассказали о возможных последствиях отказа России от участия в работе Международной космической станции. Для NASA, по их мнению, это будет катастрофа.