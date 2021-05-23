Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных

Москва, 23 мая. Привитые от коронавируса будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома в случае возможного заражения, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Случаи заболевания COVID-19 у вакцинированных двумя компонентами «Спутника V», по словам Гинцбурга, единичны. Фиксируются они в основном, когда иммунитет еще не полностью выработан в течение трех недель после второй прививки.

«В случае вакцинации весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — подчеркнул Гинцбург в беседе с ТАСС.

Директор Центра имени Гамалеи недавно высказался о сроках запуска исследования вакцины «Спутник V» среди детей. Это должно произойти, по его словам, в скором времени.