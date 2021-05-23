Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 06:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:40
Технологии
Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС
06:40
Общество
Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных
06:39
Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
06:22
Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
06:22
Общество
В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
06:06
Происшествия
Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших
06:04
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
06:03
Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
06:00
Общество
Он всегда правдив в своей игре: режиссер Роман Каримов об актере Дмитрии Богдане
05:46
Общество
Профсоюз полиции Чикаго пожаловался на условия работы
05:43
Политика
Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны
05:33
Армия
Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК
05:32
Общество
Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России
05:32
Общество
Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
04:33
Общество
Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
Все новости
23 мая 06:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:40
Технологии
Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС
06:40
Общество
Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных
06:39
Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
06:22
Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
06:22
Общество
В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
06:06
Происшествия
Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших
06:04
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
06:03
Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
06:00
Общество
Он всегда правдив в своей игре: режиссер Роман Каримов об актере Дмитрии Богдане
05:46
Общество
Профсоюз полиции Чикаго пожаловался на условия работы
05:43
Политика
Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны
05:33
Армия
Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК
05:32
Общество
Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России
05:32
Общество
Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
04:33
Общество
Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
Все новости

Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть

Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
pixabay.com  /  Chronomarchie

Москва, 23 мая. Причина, по которой многие люди не могут выбраться из бедности, кроется во Внутреннем Критике.

Его также называют внутренним голосом. Этот механизм появляется в детстве, чтобы человеку было легче выживать в мире взрослых, однако если он остается с человеком и после взросления, то может сильно мешать жить и реализовывать свои мечты и стремления, рассказала психотерапевт Анна Стори в беседе с «Прайм».

Именно из-за внутреннего голоса человеку кажется, что он ни на что не способен, не имеет талантов, не может достичь цели, даже маленькой — например, выбраться из финансовой ямы, поменять работу, завести хорошие отношения, заняться любимым делом. Этот голос убеждает оставаться в безопасном, хотя и неудовлетворительном положении, не пытаясь улучшить ситуацию, потому что не верит в наличие для этого соответствующих сил и черт характера, пояснила специалист. Из-за него человек начинает беречь свое неудовлетворительное положение, как единственное возможное, и обрастать специальными привычками — постоянными попытками экономить, паникой в случае лишней траты или при отсутствии денег, привычкой измерять все в деньгах.

Недавно специалисты назвали профессии, которые скоро уйдут в прошлое. Среди них все профессии, которые заключаются в монотонной умственной и физической деятельности - бухгалтеры, водители, переводчики и другие.

бедность привычка нищета
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Экономика 22486 20 мая 2021
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Все новости / Общество / Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
Рейтинг@Mail.ru