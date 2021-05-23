Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть

Москва, 23 мая. Причина, по которой многие люди не могут выбраться из бедности, кроется во Внутреннем Критике.

Его также называют внутренним голосом. Этот механизм появляется в детстве, чтобы человеку было легче выживать в мире взрослых, однако если он остается с человеком и после взросления, то может сильно мешать жить и реализовывать свои мечты и стремления, рассказала психотерапевт Анна Стори в беседе с «Прайм».

Именно из-за внутреннего голоса человеку кажется, что он ни на что не способен, не имеет талантов, не может достичь цели, даже маленькой — например, выбраться из финансовой ямы, поменять работу, завести хорошие отношения, заняться любимым делом. Этот голос убеждает оставаться в безопасном, хотя и неудовлетворительном положении, не пытаясь улучшить ситуацию, потому что не верит в наличие для этого соответствующих сил и черт характера, пояснила специалист. Из-за него человек начинает беречь свое неудовлетворительное положение, как единственное возможное, и обрастать специальными привычками — постоянными попытками экономить, паникой в случае лишней траты или при отсутствии денег, привычкой измерять все в деньгах.

Недавно специалисты назвали профессии, которые скоро уйдут в прошлое. Среди них все профессии, которые заключаются в монотонной умственной и физической деятельности - бухгалтеры, водители, переводчики и другие.