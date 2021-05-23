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Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС
06:40
Общество
Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных
06:39
Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
06:22
Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
06:22
Общество
В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
06:06
Происшествия
Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших
06:04
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
06:03
Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
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Политика
Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны
05:33
Армия
Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК
05:32
Общество
Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России
05:32
Общество
Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
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В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих

Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 23 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для госслужащих, которые погибли на службе, будет создан «особый статус», Читателям издания Le Figaro не понравилась эта идея.

Французский лидер объявил об этом через свой аккаунт в Twitter. Он считает, что сейчас государственным служащим не хватает признания. Соответствующие поправки в парламенте будут представлены в ближайшее воскресенье (24 мая). Жители Франции уже успели поделиться своим мнением. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В целом, все это означает, что Макрон не сделает абсолютно ничего для того, чтобы наши полицейские, наконец, смогли выполнить свою служебную задачу по обеспечению порядка в подобающих для того условиях. Для него предпочтительнее посмертные почести, а не конкретные шаги ради живых», — написал пользователь Lilas 01.

Lucky.Luke иронично отметил, что полицейским это очень «нужно». Необходимо создать условия для того, чтобы их жизни ничего не угрожало. Нужна эффективная защита.

«Правильнее было бы «Погибшие из-за бездействия или некомпетентности макроновского социализма», — подчеркнул Malcolm.Reynolds.

Анонимный читатель назвал слова Макрона пустыми мерами. Это лишь имитация деятельности. Он призывает президента прекратить принимать людей за идиотов.

«Президент Республики, который делает объявления через Twitter, напоминает клоуна. Как можно принимать этого человека всерьез?» — заявил bisousànounours.

Ранее отставные сотрудники полиции Франции пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции.

франция макрон соцсети le figaro
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