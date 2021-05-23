В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих

Париж, 23 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для госслужащих, которые погибли на службе, будет создан «особый статус», Читателям издания Le Figaro не понравилась эта идея.

Французский лидер объявил об этом через свой аккаунт в Twitter. Он считает, что сейчас государственным служащим не хватает признания. Соответствующие поправки в парламенте будут представлены в ближайшее воскресенье (24 мая). Жители Франции уже успели поделиться своим мнением. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В целом, все это означает, что Макрон не сделает абсолютно ничего для того, чтобы наши полицейские, наконец, смогли выполнить свою служебную задачу по обеспечению порядка в подобающих для того условиях. Для него предпочтительнее посмертные почести, а не конкретные шаги ради живых», — написал пользователь Lilas 01.

Lucky.Luke иронично отметил, что полицейским это очень «нужно». Необходимо создать условия для того, чтобы их жизни ничего не угрожало. Нужна эффективная защита.

«Правильнее было бы «Погибшие из-за бездействия или некомпетентности макроновского социализма», — подчеркнул Malcolm.Reynolds.

Анонимный читатель назвал слова Макрона пустыми мерами. Это лишь имитация деятельности. Он призывает президента прекратить принимать людей за идиотов.

«Президент Республики, который делает объявления через Twitter, напоминает клоуна. Как можно принимать этого человека всерьез?» — заявил bisousànounours.

Ранее отставные сотрудники полиции Франции пожаловались на «агрессивные меньшинства» во Франции.