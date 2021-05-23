В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины

Москва, 23 мая. Качественный сон благотворно влияет на организм, а если спать правильно, то можно убрать боль в спине. Британские эксперты рассказали, в каких позах нужно отдыхать.

Порой бывает так, что просыпаешься утром, и при этом спина невыносимо болит. Это происходит из-за того, что во сне человек занимает неправильные позы. Об этом сообщает ИноСМИ.

Положение тела создает нагрузку на шею, спину и бедра. Чтобы просыпаться и чувствовать себя хорошо, нужно поддерживать позвоночник в естественном положении, а голова, плечи и бедра должны лежать ровно. Есть несколько поз.

Лежать на спине

Это помогает снизить давление с поясничной части позвоночника. Для лучшего эффекта лучше положить что-нибудь под колени. При этом нужно помнить, что голова не должна наклоняться в сторону.

Сон на боку

Идеальная поза — это лежать на боку с согнутыми коленями и подушкой между ними. Это дает возможность добиться естественного положения таза.

Эмбрион

Ее лучше применять тем, у кого есть межпозвоночная грыжа. В этой позе колени нужно прижать к груди, но спина должна быть ровной.

Сон на животе

Врачи не рекомендуют занимать такое положение. Но если иначе уснуть не выходит, то под живот лучше положить небольшую подушку. Это уменьшает давление.

Ранее психолог Надежда Акимова в интервью для Федерального агентства новостей рассказала, как длительное отсутствие отпуска влияет на человека.