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новостей
06:40
Технологии
Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС
06:40
Общество
Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных
06:39
Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
06:22
Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
06:22
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В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
06:06
Происшествия
Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших
06:04
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
06:03
Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
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Общество
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Профсоюз полиции Чикаго пожаловался на условия работы
05:43
Политика
Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны
05:33
Армия
Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК
05:32
Общество
Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России
05:32
Общество
Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
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В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины

Общество
В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
pixabay.com

Москва, 23 мая. Качественный сон благотворно влияет на организм, а если спать правильно, то можно убрать боль в спине. Британские эксперты рассказали, в каких позах нужно отдыхать.

Порой бывает так, что просыпаешься утром, и при этом спина невыносимо болит. Это происходит из-за того, что во сне человек занимает неправильные позы. Об этом сообщает ИноСМИ.

Положение тела создает нагрузку на шею, спину и бедра. Чтобы просыпаться и чувствовать себя хорошо, нужно поддерживать позвоночник в естественном положении, а голова, плечи и бедра должны лежать ровно. Есть несколько поз.

Лежать на спине

Это помогает снизить давление с поясничной части позвоночника. Для лучшего эффекта лучше положить что-нибудь под колени. При этом нужно помнить, что голова не должна наклоняться в сторону.

Сон на боку

Идеальная поза — это лежать на боку с согнутыми коленями и подушкой между ними. Это дает возможность добиться естественного положения таза.

Эмбрион

Ее лучше применять тем, у кого есть межпозвоночная грыжа. В этой позе колени нужно прижать к груди, но спина должна быть ровной.

Сон на животе

Врачи не рекомендуют занимать такое положение. Но если иначе уснуть не выходит, то под живот лучше положить небольшую подушку. Это уменьшает давление.

Ранее психолог Надежда Акимова в интервью для Федерального агентства новостей рассказала, как длительное отсутствие отпуска влияет на человека.

здоровье сон советы
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