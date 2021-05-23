Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших

Токио, 23 мая. Грузовой самолет Boeing 767 авиакомпании Japan Airlines совершил аварийную посадку в городе Осака из-за неисправности.

На борту находились только два пилота, они остались в живых. О деталях неисправностей, с которыми столкнулся самолет, не сообщается. Отмечается, что самолет двигался по маршруту Токио — Тайбэй. Об этом информирует агентство Киодо.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов острова Хоккайдо. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 101 км в юго-восточном направлении от города Кусиро с населением около 183 тысяч человек.