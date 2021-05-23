Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21

Пекин, 23 мая. Число погибших во время марафона, который проходил в северо-западной провинции Ганьсу в Китае увеличилось до 21. Спасатели нашли тело последнего пропавшего бегуна.

Сообщается, что восемь бегунов отделались легкими травмами. Местная власть для проведения расследования причин и деталей происшествия создала специальную группу.

Агентство Синьхуа сообщает, что старт 100 километрового марафона по пересеченной горной местности состоялся субботним утром недалеко от города Байинь. Днем бегунов на высокогорной части забега неожиданно застали порывы шквального ветра и град. После этого марафон приостановили.

Ранее сообщалось, что в забеге участвовало 172 человек, 150 были эвакуированы. Власть на поиски пропавших отправила 700 спасателей.