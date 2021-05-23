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06:40
Технологии
Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС
06:40
Общество
Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных
06:39
Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
06:22
Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
06:22
Общество
В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
06:06
Происшествия
Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших
06:04
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
06:03
Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
06:00
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Он всегда правдив в своей игре: режиссер Роман Каримов об актере Дмитрии Богдане
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Политика
Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны
05:33
Армия
Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК
05:32
Общество
Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России
05:32
Общество
Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
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Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21

  /   Обновлено: 23 мая 2021 06:11
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Пекин, 23 мая. Число погибших во время марафона, который проходил в северо-западной провинции Ганьсу в Китае увеличилось до 21. Спасатели нашли тело последнего пропавшего бегуна.

Сообщается, что восемь бегунов отделались легкими травмами. Местная власть для проведения расследования причин и деталей происшествия создала специальную группу.

Агентство Синьхуа сообщает, что старт 100 километрового марафона по пересеченной горной местности состоялся субботним утром недалеко от города Байинь. Днем бегунов на высокогорной части забега неожиданно застали порывы шквального ветра и град. После этого марафон приостановили.

Ранее сообщалось, что в забеге участвовало 172 человек, 150 были эвакуированы. Власть на поиски пропавших отправила 700 спасателей.

китай смерть марафон забег
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