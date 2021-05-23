Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма

Петропавловск-Камчатский, 23 мая. Камчатка может стать более доступной для туристов. В этом убежден вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Увеличить турпоток на Камчатку, по мнению вице-премьера, можно в десять раз. Вносить серьезные изменения в существующую здесь инфраструктуру не придется. Следует сделать упор на логистику.

«Вчера мы смотрели взлетно-посадочную полосу в поселке Жупаново, в других местах. Мы понимаем, что для малой авиации не требуются какие-то специальные условия для взлетно-посадочной полосы. Действительно, можно коренным образом поменять ситуацию и сделать туризм здесь гораздо более доступным», — подчеркнул Чернышенко во время рабочей поездки на Камчатку.

Долину реки Гейзерной в Кроноцком заповеднике на Камчатке каждый год посещают примерно 5,5 тысячи туристов. Сезон здесь длится с конца мая по конец сентября. Турпоток ограничивает отдаленность этих мест и возможность добраться сюда только вертолетом.

Российский президент Владимир Путин недавно рассказал, как можно наладить туризм на Камчатке. Нужно, по его словам, заняться развитием инфраструктуры в регионе.