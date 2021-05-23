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23 мая 06:48
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новостей
06:40
Технологии
Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС
06:40
Общество
Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных
06:39
Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
06:22
Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
06:22
Общество
В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
06:06
Происшествия
Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших
06:04
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
06:03
Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
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Профсоюз полиции Чикаго пожаловался на условия работы
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Политика
Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны
05:33
Армия
Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК
05:32
Общество
Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России
05:32
Общество
Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
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Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма

Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
wikipedia.org  /  Robert Nunn/ CC BY-SA 2.0

Петропавловск-Камчатский, 23 мая. Камчатка может стать более доступной для туристов. В этом убежден вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Увеличить турпоток на Камчатку, по мнению вице-премьера, можно в десять раз. Вносить серьезные изменения в существующую здесь инфраструктуру не придется. Следует сделать упор на логистику.

«Вчера мы смотрели взлетно-посадочную полосу в поселке Жупаново, в других местах. Мы понимаем, что для малой авиации не требуются какие-то специальные условия для взлетно-посадочной полосы. Действительно, можно коренным образом поменять ситуацию и сделать туризм здесь гораздо более доступным», — подчеркнул Чернышенко во время рабочей поездки на Камчатку.

Долину реки Гейзерной в Кроноцком заповеднике на Камчатке каждый год посещают примерно 5,5 тысячи туристов. Сезон здесь длится с конца мая по конец сентября. Турпоток ограничивает отдаленность этих мест и возможность добраться сюда только вертолетом.

Российский президент Владимир Путин недавно рассказал, как можно наладить туризм на Камчатке. Нужно, по его словам, заняться развитием инфраструктуры в регионе.

камчатка туризм вице-премьер чернышенко
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