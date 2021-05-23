Профсоюз полиции Чикаго пожаловался на условия работы

Чикаго, 23 мая. Профсоюз полиции Чикаго выразил вотум недоверия мэру города Лори Лайтфут из-за плохих условий работы и отмены марша в память о погибших офицерах.

В голосовании по вотуму недоверия участвовали 200 действующих и отставных офицеров полиции, а также суперинтендант Дэвид Браун и его первый заместитель Эрик Картер. Решение о вынесении вотума недоверия было принято единогласно, сообщает Chicago Tribune.

Полицейские в качестве причин своего решения назвали выгорание офицеров, решение департамента отменить несколько выходных и переход от восьмичасовых к 12-часовым сменам в связи с подготовкой к возможным беспорядкам в городе.

Кроме того, полицейских возмутило то, что полицейское управление Чикаго второй год подряд отменяет ежегодный мемориальный марш святого Иуды в память о погибших полицейских города из-за пандемии COVID-19.

Лори Лайтфут в ответ отметила, что считает честью вотум недоверия от президента профсоюза полиции Чикаго Джона Катанзара.

«Честно говоря, получение вотума недоверия от этого парня — знак чести», — подчеркнула Лайтфут.

Ранее сообщалось, что в первомайские выходные в Чикаго в результате перестрелок пострадали 46 человек, семеро были убиты. По данным полиции, с 18 часов вечера пятницы до полуночи воскресенья было зарегистрировано 36 перестрелок. Еще два человека получили ножевые ранения.