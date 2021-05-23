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23 мая 06:48
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новостей
06:40
Технологии
Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС
06:40
Общество
Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных
06:39
Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
06:22
Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
06:22
Общество
В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
06:06
Происшествия
Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших
06:04
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
06:03
Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
06:00
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Политика
Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны
05:33
Армия
Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК
05:32
Общество
Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России
05:32
Общество
Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
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Профсоюз полиции Чикаго пожаловался на условия работы

Общество
Профсоюз полиции Чикаго пожаловался на условия работы
Global Look Press  /  Steve Sanchez

Чикаго, 23 мая. Профсоюз полиции Чикаго выразил вотум недоверия мэру города Лори Лайтфут из-за плохих условий работы и отмены марша в память о погибших офицерах.

В голосовании по вотуму недоверия участвовали 200 действующих и отставных офицеров полиции, а также суперинтендант Дэвид Браун и его первый заместитель Эрик Картер. Решение о вынесении вотума недоверия было принято единогласно, сообщает Chicago Tribune.

Полицейские в качестве причин своего решения назвали выгорание офицеров, решение департамента отменить несколько выходных и переход от восьмичасовых к 12-часовым сменам в связи с подготовкой к возможным беспорядкам в городе.

Кроме того, полицейских возмутило то, что полицейское управление Чикаго второй год подряд отменяет ежегодный мемориальный марш святого Иуды в память о погибших полицейских города из-за пандемии COVID-19.

Лори Лайтфут в ответ отметила, что считает честью вотум недоверия от президента профсоюза полиции Чикаго Джона Катанзара.

«Честно говоря, получение вотума недоверия от этого парня — знак чести», — подчеркнула Лайтфут.

Ранее сообщалось, что в первомайские выходные в Чикаго в результате перестрелок пострадали 46 человек, семеро были убиты. По данным полиции, с 18 часов вечера пятницы до полуночи воскресенья было зарегистрировано 36 перестрелок. Еще два человека получили ножевые ранения.

сша полиция чикаго
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