Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны

Лондон, 23 мая. Россия является противником Великобритании, который представляет «угрозу номер один». Об этом заявил глава МИД Великобритании Бен Уоллес.

В беседе с изданием Telegraph он отметил, что вблизи Великобритании наблюдается повышенная активность «любопытных» российских кораблей. По его словам, на данный момент речь идет о нескольких военных судах.

Министр заявил, что Великобритания пробовала деэскалацию и «прочие методы». По его словам, пока Россия не поменяет свое отношение, сложно будет понять направление.

Уоллес отметил, что в конце минувшего года в Ирландском море была замечена российская подлодка. Он отметил, что Великобритания не фиксировала там присутствия «очень, очень давно».

Накануне сообщалось, что США и НАТО отработали «наступление» на Россию. Маневры состоялись в Северной Атлантике.