Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК

Москва, 23 мая. Тренажер пилотируемого космического корабля будет создан на основе комплекса виртуальной реальности, создаваемого отраслевым IT-интегратором Роскосмоса «РК-цифра».

Глава директор Департамента цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин сообщил, что Центр подготовки космонавтов очень сильно заинтересовался создаваемым комплексом виртуальной реальности. Специалисты запросили один из образцов.

Директор отметил, что тренажер должен быть универсальным — как для существующего корабля «Союз», так и для перспективного «Орла». Это направление вытекло из прототипов тренажеров для коллег-авиаторов, отмечает Шадрин.

Созданием комплекса виртуальной реальности занимается «РК-Цифра». В минувшем годы была создана серия шлемов виртуальной реальности поколения «Роскосмос XR-1».

Накануне в Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов. Речь о его уходе на пенсию.