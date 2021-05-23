Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России

Москва, 23 мая. Портрет худшего работника в России — это молодой человек в возрасте от 25 до 30 лет, не имеющий обязательств и «ищущий себя».

Сотрудники, не обремененные детьми и ипотекой, склонны к неожиданным увольнениям, к стремительному изменению специальности в рамках «поиска себя», рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProfiStaff Ирина Никулина в беседе с РИА Недвижимость.

Одновременно с этим под определение лучшего работника попадает мать-одиночка с кредитом или ипотекой. Такие сотрудники имеют низкие шансы потерять работу, и это не связано с человеколюбием и альтруизмом работодателя, подчеркнула Никулина. Просто такие сотрудники имеют высокую мотивацию и готовы много и продуктивно работать, ответственны и дисциплинированны, избегают конфликтов и не стремятся к карьерному росту.

Недавно россиянам рассказали, какие профессии уже через десять лет начнут постепенно уходить в прошлое из-за развития технологии искусственного интеллекта. К таким специальностям относятся, в числе прочих, бухгалтеры и переводчики.