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23 мая 06:48
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06:40
Технологии
Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС
06:40
Общество
Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных
06:39
Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
06:22
Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
06:22
Общество
В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
06:06
Происшествия
Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших
06:04
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
06:03
Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
06:00
Общество
Он всегда правдив в своей игре: режиссер Роман Каримов об актере Дмитрии Богдане
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Общество
Профсоюз полиции Чикаго пожаловался на условия работы
05:43
Политика
Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны
05:33
Армия
Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК
05:32
Общество
Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России
05:32
Общество
Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
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Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19

Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
pixabay.com

Москва, 23 мая. Вакцины от коронавируса должны помочь в борьбе с пандемией, но порой и она не помогает, и Индия является ярким тому доказательством. Вспышки могут возникнуть в других странах.

Практика показала, что если в отдельном государстве население уязвимо и его передвижения не ограничиваются, то это может привести к крайне серьезным последствиям. Именно это и произошло в Индии. Однако под ударом могут оказаться и другие страны. Об этом сообщает ИноСМИ.

Сейчас число заражений в мире медленно идет на спад, но все равно остается очень высоким. Кампания по вакцинации идет медленно, а потому могут возникнуть и другие вспышки. Достаточно посмотреть на Непал или Латинскую Америку.

«По данным сайта Our World in Data на 19 мая, самый большой рост числа случаев наблюдается в Тиморе, Лаосе, Таиланде, Камбодже, Фиджи и Монголии — там число случаев выросло в два раза за короткий период времени», — отметил старший научный сотрудник кафедры глобального здравоохранения Саутгемптонского университета Майкл Хэд.

Он считает, что эти страны наиболее уязвимы к коронавирусу. В прошлом там было мало заражений, а потому коллективного иммунитета нет. Сейчас там число заболеваний COVID-19 растет, а власти не способны обеспечить население вакциной. В том же Таиланде препарат получили только 2% граждан.

Сильно страдает от коронавируса Латинская Америка. Среди лидеров по новым случаям заражения остается Колумбия, Коста-Рика, Уругвай и Аргентина. В Африке, на удивление, все не так плохо. Там власти усвоили урок от лихорадки Эболы. Ранние принятые меры помогли предотвратить серьезные последствия.

Ранее стало известно, что ученые из США нашли новый вид коронавируса. Ранее им болели собаки, но теперь он стал заразен и для людей.

пандемия коронавирус COVID-19
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