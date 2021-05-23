Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19

Москва, 23 мая. Вакцины от коронавируса должны помочь в борьбе с пандемией, но порой и она не помогает, и Индия является ярким тому доказательством. Вспышки могут возникнуть в других странах.

Практика показала, что если в отдельном государстве население уязвимо и его передвижения не ограничиваются, то это может привести к крайне серьезным последствиям. Именно это и произошло в Индии. Однако под ударом могут оказаться и другие страны. Об этом сообщает ИноСМИ.

Сейчас число заражений в мире медленно идет на спад, но все равно остается очень высоким. Кампания по вакцинации идет медленно, а потому могут возникнуть и другие вспышки. Достаточно посмотреть на Непал или Латинскую Америку.

«По данным сайта Our World in Data на 19 мая, самый большой рост числа случаев наблюдается в Тиморе, Лаосе, Таиланде, Камбодже, Фиджи и Монголии — там число случаев выросло в два раза за короткий период времени», — отметил старший научный сотрудник кафедры глобального здравоохранения Саутгемптонского университета Майкл Хэд.

Он считает, что эти страны наиболее уязвимы к коронавирусу. В прошлом там было мало заражений, а потому коллективного иммунитета нет. Сейчас там число заболеваний COVID-19 растет, а власти не способны обеспечить население вакциной. В том же Таиланде препарат получили только 2% граждан.

Сильно страдает от коронавируса Латинская Америка. Среди лидеров по новым случаям заражения остается Колумбия, Коста-Рика, Уругвай и Аргентина. В Африке, на удивление, все не так плохо. Там власти усвоили урок от лихорадки Эболы. Ранние принятые меры помогли предотвратить серьезные последствия.

Ранее стало известно, что ученые из США нашли новый вид коронавируса. Ранее им болели собаки, но теперь он стал заразен и для людей.