Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США

Вашингтон, 23 мая. Полицейские в штате Южная Каролина, США, ведут поиски Тайлера Доннета Терри, которого подозревают в стрельбе в помощников шерифа в понедельник вечером.

По данным СМИ, 27-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийство и других преступлениях. Терри считается вооруженным и чрезвычайно опасным, сообщает Fox News.

«Мы по-прежнему просим общественность принять меры для обеспечения безопасности огнестрельного оружия, запереть двери, сохранять бдительность и сообщать о подозрительной деятельности», — сообщил в субботу офис шерифа округа Честер.

Инцидент произошел около 23:00 в понедельник вечером, когда помощники шерифа попытались остановить подозрительную машину. Управлявшая автомобилем женщина отказалась останавливаться и попыталась скрыться от преследования на скорости более 160 км/ч. Во время погони Терри произвел несколько выстрелов, попав в две полицейские машины.

В итоге преследуемая машина попала в ДТП. На месте происшествия была арестована управлявшая автомобилем Эдриенн Симпсон. Ей предъявлено как минимум одно обвинение в убийстве. Но Терри скрылся.

В его поисках участвует ФБР. За ведущую к поимке подозреваемого информацию назначено вознаграждение в размере 12 тысяч долларов.

Тайлеру Доннету Терри предъявлены обвинения в четырех убийствах, в том числе в двойном убийстве в штате Миссури. Кроме того, мужчина разыскивается по пяти обвинениям в покушении на убийство и за другую преступную деятельность.

Ранее две женщины погибли во время стрельбы по автобусу в городе Окленд. Инцидент произошел в штате Калифорния. Злоумышленники выпустили не менее 70 пуль. В результате обстрела две женщины скончались, еще пять получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.