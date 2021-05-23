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23 мая 06:47
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06:40
Технологии
Роскосмос анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС
06:40
Общество
Гинцбург оценил характер постковидного синдрома у вакцинированных
06:39
Общество
Психотерапевт объяснила, почему некоторые люди не могут разбогатеть
06:22
Общество
В Сети раскритиковали Макрона из-за создания «особого статуса» для госслужащих
06:22
Общество
В Британии рассказали, как нужно спать без вреда для спины
06:06
Происшествия
Японский грузовой самолет аварийно приземлился в Осаке без пострадавших
06:04
Происшествия
Число погибших в ультрамарафоне на северо-западе Китая увеличилось до 21
06:03
Общество
Вице-премьер Чернышенко оценил потенциал Камчатки в сфере туризма
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Политика
Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» для страны
05:33
Армия
Российские инженеры создают тренажер космического корабля для ЦПК
05:32
Общество
Директор рекрутингового агентства описал худшего работника в России
05:32
Общество
Крупный BMX-велодром возведут в Москве до конца 2021 года
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
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Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США

Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
Global Look Press  /  Bryan Smith

Вашингтон, 23 мая. Полицейские в штате Южная Каролина, США, ведут поиски Тайлера Доннета Терри, которого подозревают в стрельбе в помощников шерифа в понедельник вечером.

По данным СМИ, 27-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийство и других преступлениях. Терри считается вооруженным и чрезвычайно опасным, сообщает Fox News.

«Мы по-прежнему просим общественность принять меры для обеспечения безопасности огнестрельного оружия, запереть двери, сохранять бдительность и сообщать о подозрительной деятельности», — сообщил в субботу офис шерифа округа Честер.

Инцидент произошел около 23:00 в понедельник вечером, когда помощники шерифа попытались остановить подозрительную машину. Управлявшая автомобилем женщина отказалась останавливаться и попыталась скрыться от преследования на скорости более 160 км/ч. Во время погони Терри произвел несколько выстрелов, попав в две полицейские машины.

В итоге преследуемая машина попала в ДТП. На месте происшествия была арестована управлявшая автомобилем Эдриенн Симпсон. Ей предъявлено как минимум одно обвинение в убийстве. Но Терри скрылся.

В его поисках участвует ФБР. За ведущую к поимке подозреваемого информацию назначено вознаграждение в размере 12 тысяч долларов.

Тайлеру Доннету Терри предъявлены обвинения в четырех убийствах, в том числе в двойном убийстве в штате Миссури. Кроме того, мужчина разыскивается по пяти обвинениям в покушении на убийство и за другую преступную деятельность.

Ранее две женщины погибли во время стрельбы по автобусу в городе Окленд. Инцидент произошел в штате Калифорния. Злоумышленники выпустили не менее 70 пуль. В результате обстрела две женщины скончались, еще пять получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.

сша стрельба полиция
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