Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения

Вашингтон, 23 мая. Сын основателя палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа Мосаб Хасан Юсеф призвал Израиль убить лидеров группировки, даже несмотря на достигнутое в пятницу прекращение огня.

По его мнению, ликвидация руководства не уничтожит ХАМАС, но преподаст движению урок. В телефонном интервью New York Post Мосаб Хасан Юсеф отметил, что его отец и другие высшие лидеры ХАМАС, вероятно, переждали недавнюю эскалацию конфликта в безопасных подземных бункерах, используя смерть представителей своего народа, чтобы «набрать очки иностранной пропаганды».

«Этим людям не сойдет с рук то, что они сделали. Они не должны чувствовать себя в безопасности ни дня », — подчеркнул сын основателя ХАМАС.

Последний виток насилия Мосаб Юсеф объяснил растущей маргинализацией ХАМАС. По его словам, конфликт в Восточном Иерусалиме оказался всего лишь предлогом. ХАМАС был разочарован заключенными в прошлом году соглашениями Израиля с несколькими странами Ближнего Востока, в котором движение полностью игнорировалось. Принять эту новую реальность ХАМАС не готов, подчеркнул Мосаб Юсеф.

Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что армия обороны республики (ЦАХАЛ) достигла поставленных целей в секторе Газа, уменьшив военные возможности движения ХАМАС. ПоО словам министра, движение было отброшено «на много лет назад».

В ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинским движением, действующим на территории анклава. Добиться подписания перемирия удалось при участии Египта. Стороны обменивались ракетными ударами в течение двух недель.