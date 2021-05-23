Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю

Киев, 23 мая. Азовское и Черное море могут полностью перейти под контроль России, заявил бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Украина лишится выхода к морю, если из подчинения Киеву выйдут некоторые регионы страны. Угроза создания Новороссии, как отметил военный, никуда не пропала. В этом с ним согласны американские генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

«Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и к Черному, и к Азовскому», — подчеркнул Муженко в беседе с каналом «Апостроф».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавно отметила повышенную активность НАТО в Черном море. Действия Альянса, по ее словам, негативно влияют на урегулирование ситуации в Донбассе.