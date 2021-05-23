Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении

Париж, 23 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил занявшую второе место на конкурсе «Евровидение-2021» певицу Барбару Прави.

В этом году Евровидение проводилось на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Представительница Франции уступила в финале итальянской рок-группе Måneskin. Третье место занял Gjon’s Tears из Швейцарии. Представлявшая Россию певица Manizha заняла девятое место.

«Браво и спасибо, Барбара Прави. Реализовала безумную мечту молодой черноглазой девушки. Мечту о том, как заставить Францию сверкать на «Евровидении». Сегодня вечером эта мечта помогла вновь потрясти всех европейцев», — написал Макрон в Twitter.

Перед началом концерта в комментарии к посту Прави в Instagram французский лидер также написал слова поддержки.

Всего в финале участвовали музыканты из 26 стран. Аутсайдером финала стал представитель Великобритании Джеймс Ньюман. Во время голосования профессиональное жюри от разных стран не дало британскому исполнителю ни балла. Также он не получил баллов на голосовании телезрителей.