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новостей
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
04:33
Общество
Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
04:32
Общество
Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг
04:13
Общество
Представители Италии не назвали город проведения Евровидения-2022
04:13
Происшествия
Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20
04:08
Происшествия
Жертвами непогоды стали 16 участников горного марафона в Китае
04:00
Политика
Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском
03:57
Политика
Депутат Бальбек ответил на заявления Киева об условиях поставок воды в Крым
03:57
Происшествия
Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автомобиля ДПС в Брянске
03:55
Экономика
Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель
03:45
Общество
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
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Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении

Общество
Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 23 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил занявшую второе место на конкурсе «Евровидение-2021» певицу Барбару Прави.

В этом году Евровидение проводилось на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Представительница Франции уступила в финале итальянской рок-группе Måneskin. Третье место занял Gjon’s Tears из Швейцарии. Представлявшая Россию певица Manizha заняла девятое место.

«Браво и спасибо, Барбара Прави. Реализовала безумную мечту молодой черноглазой девушки. Мечту о том, как заставить Францию сверкать на «Евровидении». Сегодня вечером эта мечта помогла вновь потрясти всех европейцев», — написал Макрон в Twitter.

Перед началом концерта в комментарии к посту Прави в Instagram французский лидер также написал слова поддержки.

Всего в финале участвовали музыканты из 26 стран. Аутсайдером финала стал представитель Великобритании Джеймс Ньюман. Во время голосования профессиональное жюри от разных стран не дало британскому исполнителю ни балла. Также он не получил баллов на голосовании телезрителей.

франция евровидение макрон
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Все новости / Общество / Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
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