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Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
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Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
04:32
Общество
Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг
04:13
Общество
Представители Италии не назвали город проведения Евровидения-2022
04:13
Происшествия
Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20
04:08
Происшествия
Жертвами непогоды стали 16 участников горного марафона в Китае
04:00
Политика
Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском
03:57
Политика
Депутат Бальбек ответил на заявления Киева об условиях поставок воды в Крым
03:57
Происшествия
Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автомобиля ДПС в Брянске
03:55
Экономика
Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель
03:45
Общество
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
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Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг

Общество
Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг
wikipedia.org  /  Stephanie Lawton

Нью-Йорк, 23 мая. Писатель Стивен Кинг признался, что поссорился с создательницей книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Их конфликт начался в июне 2020 года.

Роулинг, по словам Кинга, заблокировала его в социальной сети Twitter. Это произошло, когда он выступил в защиту трансгендерных людей. Писательница также удалила старый пост, где хвалила короля хорроров.

«Она думает, что транс-женщины опасны, или что они почему-то не женщины, или какая-то у нее еще там проблема с этим. Например, мысль о том, что кто-то, «маскирующийся» под женщину, собирается напасть на «настоящую» в туалете — если Роулинг верит во все это, у нее есть право на свое мнение. Но она разозлилась на меня, когда я выразил свое», — подчеркнул Кинг в интервью The Daily Beast.

В сентябре прошлого года вышла новая книга Джоан Роулинг под названием «Дурная кровь». В ней рассказывается о серийном убийце, переодевающемся в женские наряды.

Летом 2021 года вокруг писательница возник скандал, связанный с ее комментарием к статье о трансгендерных людях. После этого в Новой Зеландии отменили викторину по миру Гарри Поттера.

стивен кинг роулинг трансгендеры
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