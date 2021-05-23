Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг

Нью-Йорк, 23 мая. Писатель Стивен Кинг признался, что поссорился с создательницей книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Их конфликт начался в июне 2020 года.

Роулинг, по словам Кинга, заблокировала его в социальной сети Twitter. Это произошло, когда он выступил в защиту трансгендерных людей. Писательница также удалила старый пост, где хвалила короля хорроров.

«Она думает, что транс-женщины опасны, или что они почему-то не женщины, или какая-то у нее еще там проблема с этим. Например, мысль о том, что кто-то, «маскирующийся» под женщину, собирается напасть на «настоящую» в туалете — если Роулинг верит во все это, у нее есть право на свое мнение. Но она разозлилась на меня, когда я выразил свое», — подчеркнул Кинг в интервью The Daily Beast.

В сентябре прошлого года вышла новая книга Джоан Роулинг под названием «Дурная кровь». В ней рассказывается о серийном убийце, переодевающемся в женские наряды.

Летом 2021 года вокруг писательница возник скандал, связанный с ее комментарием к статье о трансгендерных людях. После этого в Новой Зеландии отменили викторину по миру Гарри Поттера.