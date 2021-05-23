Представители Италии не назвали город проведения Евровидения-2022

Роттердам, 23 мая. Город, который примет Евровидение в 2022 году, будет выбран по результатам конкурса, заявила на пресс-конференции в воскресенье глава делегации Италии Симона Марторелли.

Победителем Евровидения-2021 стала итальянская рок-группа Maneskin, исполнившая в Роттердаме песню Zitti e Buoni. Эта победа стала для Италии третьей в истории «Евровидения». В последний раз итальянские музыканты побеждали в Евровидении в 1990 году.

Марторелли заявил о гордости за победу, и отметила ее значение для Италии. Она напомнила, что Евровидение возвращается в Италию спустя 31 год.

«Это хорошая возможность для восстановления, потому что, как вы знаете, нам пришлось пережить очень тяжелые времена, особенно в Италии», — сообщила Марторелли.

Глава итальянской делегации отказалась от спекуляций на тему выбора города для проведения Евровидения в 2022 году. Марторелли уточнила, что город проведения будет определен по итогам конкурса.

Ранее Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении. Артистка в финале Евровидения исполнила песню «Русская женщина» и с 204 баллами заняла девятое место.