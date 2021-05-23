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Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
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Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
04:33
Общество
Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
04:32
Общество
Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг
04:13
Общество
Представители Италии не назвали город проведения Евровидения-2022
04:13
Происшествия
Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20
04:08
Происшествия
Жертвами непогоды стали 16 участников горного марафона в Китае
04:00
Политика
Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском
03:57
Политика
Депутат Бальбек ответил на заявления Киева об условиях поставок воды в Крым
03:57
Происшествия
Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автомобиля ДПС в Брянске
03:55
Экономика
Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель
03:45
Общество
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
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Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20

  /   Обновлено: 23 мая 2021 04:21
Происшествия
Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20
Global Look Press  /  Juan Diego Montenegro / dpa

Пекин, 23 мая. Число погибших из-за шквального ветра и града на высокогорном этапе ультрамарафона в Китае увеличилось до 20 человек.

Больше 150 бегунов эвакуировали, а 8 человек госпитализировали. Марафон протяженностью 100 км начался недалеко от города Байинь. Во время забега произошло резкое ухудшение погоды, начались порывы шквального ветра и пошел град. Забег приостановили.

Ранее сообщалось, что 16 человек стали жертвами резкого ухудшения погоды на высокогорном этапе ультрамарафона. В марафоне приняли участие 172 человек. Власть собрала команду из 700 спасителей, который занялись поисками пропавших бегунов.

китай смерть марафон
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