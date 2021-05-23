Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20

Пекин, 23 мая. Число погибших из-за шквального ветра и града на высокогорном этапе ультрамарафона в Китае увеличилось до 20 человек.

Больше 150 бегунов эвакуировали, а 8 человек госпитализировали. Марафон протяженностью 100 км начался недалеко от города Байинь. Во время забега произошло резкое ухудшение погоды, начались порывы шквального ветра и пошел град. Забег приостановили.

Ранее сообщалось, что 16 человек стали жертвами резкого ухудшения погоды на высокогорном этапе ультрамарафона. В марафоне приняли участие 172 человек. Власть собрала команду из 700 спасителей, который занялись поисками пропавших бегунов.