Жертвами непогоды стали 16 участников горного марафона в Китае

Пекин, 23 мая. Пять человек пропали без вести, 16 погибли в ходе ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в КНР. Об этом со ссылкой на спасателей сообщило агентство «Синьхуа».

Забег на 100 км по пересеченной горной местности начался недалеко от города Байинь утром в субботу. Во время ультрамарафона резко ухудшилась погода. Подробности происшествия не сообщаются. В 03:00 (22:00 субботы по московскому времени) спасательные бригады подтвердили гибель 16 человек. Продолжается поиск пяти пропавших участников марафона.

По данным спасательного штаба, в субботу днем на высокогорном этапе ультрамарафона пошел град, и начались порывы шквального ветра. Забег был приостановлен.

В марафоне участвовали 172 человека. С дистанции эвакуирован 151 человек, их состояние оценивается как стабильное. На поиски пропавших местные власти направили команду из 700 спасателей.

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