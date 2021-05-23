Депутат Бальбек ответил на заявления Киева об условиях поставок воды в Крым

Симферополь, 23 мая. Депутат ГД РФ Руслан Бальбек резко высказался об условиях для восстановления поставок воды из Днепра в Крым озвученных Киевом.

Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что возобновление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации» полуострова. По его словам, дефицит воды в регионе возник из-за «действий российских военных».

Бальбек отметил, что деоккупации или демилитаризации Крыма не будет. По его словам, каждый остается при своем решении — полуостров с Россией, а Украина с водой.

«Потому что Родину не меняют ни на что», — заявил парламентарий.

Депутат назвал «очередными бреднями» мнение Николенко о том, что российские военные якобы «потратили» всю воду на полуострове. По его словам, армия помогает в обеспечении крымчан водой, но Киеву это невыгодно признавать.