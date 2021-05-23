Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автомобиля ДПС в Брянске

Брянск, 23 мая. Пять человек пострадали в дорожной аварии с пятью легковушками в Брянске, сообщает региональный главк ГИБДД.

ДТП произошло при выезде из Брянска — около села Супонево. Сообщается о столкновении пяти автомобилей, в том числе — автомобиля ДПС. Известно, что он стал случайным участником инцидента. Согласно предварительным данным, пять человек были направлены в больницу.

Пресс-служба УМВД по Брянской области сообщает, что после проведенного медобследования одного пострадавшего госпитализировали. Проводится медэкспертиза состояния водителей в момент ДТП.

Накануне сообщалось, что размахивающего топором и ножом мужчину задержали в Брянске. Мужчина в неадекватном состоянии гулял с женой и ребенком в коляске.