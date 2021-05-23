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новостей
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
04:33
Общество
Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
04:32
Общество
Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг
04:13
Общество
Представители Италии не назвали город проведения Евровидения-2022
04:13
Происшествия
Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20
04:08
Происшествия
Жертвами непогоды стали 16 участников горного марафона в Китае
04:00
Политика
Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском
03:57
Политика
Депутат Бальбек ответил на заявления Киева об условиях поставок воды в Крым
03:57
Происшествия
Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автомобиля ДПС в Брянске
03:55
Экономика
Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель
03:45
Общество
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
Общество
Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении
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Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель

Экономика
Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 мая. Аналитики предсказали рост цен на нефть до 80 долларов за баррель на фоне массовой вакцинации от коронавируса и открытии границ.

Нефть пережила снижение стоимости в 2020 году, но с января цены практически вернулись к докризисному уровню. Аналитики считают, что в настоящее время нефтяной рынок в целом сбалансирован.

Заместитель гендиректора по управлению частным капиталом и инвестициями General Invest Меружан Дадалян отметил, что котировки объективно должны находиться в диапазоне 50-60 долларов за баррель.

«На цену влияет многое. Прежде всего это политика ОПЕК — увеличенные квоты на добычу еще не добрались до рынка. Но существенный риск — вероятность снятия санкций с Ирана. Это принесет около полутора миллионов баррелей в день, что окажет серьезное давление на котировки», — цитирует эксперта РИА Новости.

Согласно прогнозу компании Rystad Energy, спрос на нефть в 2021 году вырастет с 89,6 миллиона баррелей до 95,4 в сутки. В 2022 году показатель увеличится до 99,4 миллионов баррелей в сутки. Специалисты Goldman Sachs в ближайшие полгода ожидают самый масштабный скачок цен на нефть за всю историю наблюдений. В финансовой организации прогнозируют стоимость сырья на уровне 80 долларов за баррель.

Ранее Росстат подсчитал, что в первом квартале из России было экспортировано 50,8 млн тонн нефти, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем добычи снизился на 11%.

нефть экономика цены
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Все новости / Экономика / Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель
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