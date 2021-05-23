Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель

Москва, 23 мая. Аналитики предсказали рост цен на нефть до 80 долларов за баррель на фоне массовой вакцинации от коронавируса и открытии границ.

Нефть пережила снижение стоимости в 2020 году, но с января цены практически вернулись к докризисному уровню. Аналитики считают, что в настоящее время нефтяной рынок в целом сбалансирован.

Заместитель гендиректора по управлению частным капиталом и инвестициями General Invest Меружан Дадалян отметил, что котировки объективно должны находиться в диапазоне 50-60 долларов за баррель.

«На цену влияет многое. Прежде всего это политика ОПЕК — увеличенные квоты на добычу еще не добрались до рынка. Но существенный риск — вероятность снятия санкций с Ирана. Это принесет около полутора миллионов баррелей в день, что окажет серьезное давление на котировки», — цитирует эксперта РИА Новости.

Согласно прогнозу компании Rystad Energy, спрос на нефть в 2021 году вырастет с 89,6 миллиона баррелей до 95,4 в сутки. В 2022 году показатель увеличится до 99,4 миллионов баррелей в сутки. Специалисты Goldman Sachs в ближайшие полгода ожидают самый масштабный скачок цен на нефть за всю историю наблюдений. В финансовой организации прогнозируют стоимость сырья на уровне 80 долларов за баррель.

Ранее Росстат подсчитал, что в первом квартале из России было экспортировано 50,8 млн тонн нефти, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем добычи снизился на 11%.