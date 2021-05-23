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Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
04:33
Общество
Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
04:32
Общество
Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг
04:13
Общество
Представители Италии не назвали город проведения Евровидения-2022
04:13
Происшествия
Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20
04:08
Происшествия
Жертвами непогоды стали 16 участников горного марафона в Китае
04:00
Политика
Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском
03:57
Политика
Депутат Бальбек ответил на заявления Киева об условиях поставок воды в Крым
03:57
Происшествия
Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автомобиля ДПС в Брянске
03:55
Экономика
Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель
03:45
Общество
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
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Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти

Общество
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
pixabay.com

Вашингтон, 23 мая. Американские врачи из Национального института здоровья назвали несколько признаков скорой смерти у пожилых людей.

Симптомы, как правило, появляются за два или три дня до кончины. Первым признаком медики назвали «воздушный голод», который характеризуется одышкой и нехваткой воздуха. Также наступает апатия, депрессивное состояние, сонливость. Падает концентрация внимания.

Часто пожилые люди перед смертью перестают хотеть пить, теряется аппетит. Кожа рук и ног становится холодной и приобретает бледный оттенок. Несмотря на то, что совокупность этих признаков может свидетельствовать о приближении смерти, по отдельности они не являются вестниками смерти.

Также недавно пульмонолог рассказал, откуда появляется аллергия. В детском возрасте на формирование аллергических реакций влияет генетическая предрасположенность и неблагоприятные условия в первые годы жизни.

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