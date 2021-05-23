Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти

Вашингтон, 23 мая. Американские врачи из Национального института здоровья назвали несколько признаков скорой смерти у пожилых людей.

Симптомы, как правило, появляются за два или три дня до кончины. Первым признаком медики назвали «воздушный голод», который характеризуется одышкой и нехваткой воздуха. Также наступает апатия, депрессивное состояние, сонливость. Падает концентрация внимания.

Часто пожилые люди перед смертью перестают хотеть пить, теряется аппетит. Кожа рук и ног становится холодной и приобретает бледный оттенок. Несмотря на то, что совокупность этих признаков может свидетельствовать о приближении смерти, по отдельности они не являются вестниками смерти.

Также недавно пульмонолог рассказал, откуда появляется аллергия. В детском возрасте на формирование аллергических реакций влияет генетическая предрасположенность и неблагоприятные условия в первые годы жизни.