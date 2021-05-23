Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников

Вашингтон, 23 мая. Полицейские Капитолия стали массово увольняться после январского штурма здания с участием сторонников экс-президента США Дональда Трампа, сообщили в профсоюзе.

Уже уволились более 70 полицейских. Многие из них, по словам председателя профсоюза полиции Капитолия Гуса Папатанасиу, были деморализованы в связи с беспорядками, случившимися в начале января нынешнего года.

«По ночам мне не дает спать не проблема найма и обучения новых полицейских, а удержание тех полицейских, которые у нас сейчас есть… Много полицейских сомневаются, остаться ли в этом департаменте», — отметил Папатанасиу.

В Сети недавно появилось видео, на кадрах которого видны действия полицейских во время штурма Капитолия 6 января. Сотрудники полиции, согласно видеозаписи, сами впустили в здание участников марша в поддержку Трампа.