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23 мая 03:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:45
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
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Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
Общество
Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении
03:11
Общество
Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Асадулин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева
02:52
Общество
Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому
02:52
Общество
Психиатр назвал главный признак гипноза по телефону
02:35
Политика
СМИ узнали о попытках Байдена тайно убедить Нетаньяху прекратить бомбить Газу
02:25
Экономика
Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
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Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов

Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
pixabay.com

, 23 мая. Повышенное количество вредных веществ поступает в организм человека во время физических нагрузок. Всему виной увеличенный воздухообмен.

Такой информацией в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился главный пульмонолог московского депздрава Андрей Белевский.

«Что максимально плохо для легких. Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это бег по улицам. Вот это является очень вредным», — заявил Белевский.

По словам медика, отличным местом для пробежек являются парковые зоны. Когда человек едет на велосипеде или бежит вдоль оживленной трассы, с воздухом в его легкие попадают вредные вещества.

Ранее ФАН сообщал о необходимости не отказываться от физических нагрузок после перенесенного COVID-19. Как сообщил специалист по лечению коронавируса в домашних условиях Родион Осешнюк, минимальная нагрузка для человека в день составляет 30 минут аэробных занятий. Медик также напомнил о недопустимости перегрузок, особенно если последствия коронавируса еще сохраняются.

спорт коронавирус COVID-19 бег при коронавирусе
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Все новости / Общество / Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
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