Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов

, 23 мая. Повышенное количество вредных веществ поступает в организм человека во время физических нагрузок. Всему виной увеличенный воздухообмен.

Такой информацией в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился главный пульмонолог московского депздрава Андрей Белевский.

«Что максимально плохо для легких. Сейчас есть мода на city running, по-моему, это называется, это бег по улицам. Вот это является очень вредным», — заявил Белевский.

По словам медика, отличным местом для пробежек являются парковые зоны. Когда человек едет на велосипеде или бежит вдоль оживленной трассы, с воздухом в его легкие попадают вредные вещества.

Ранее ФАН сообщал о необходимости не отказываться от физических нагрузок после перенесенного COVID-19. Как сообщил специалист по лечению коронавируса в домашних условиях Родион Осешнюк, минимальная нагрузка для человека в день составляет 30 минут аэробных занятий. Медик также напомнил о недопустимости перегрузок, особенно если последствия коронавируса еще сохраняются.