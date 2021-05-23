Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении

Роттердам, 23 мая. Представительница России Manizha (Манижа Сангин) гордится выступлением на международном конкурсе «Евровидение-2021». Об этом сама певица заявила в эфире Первого канала.

Артистка в финале Евровидения исполнила песню «Русская женщина» и с 204 баллами заняла девятое место.

«Для меня главное было - это сделать все на 100% на сцене. Я собой горжусь», — сообщила Manizha.

По словам исполнительницы, ей было важно говорить о российских женщинах. Manizha призвала поддержать их и подчеркнула, что берет с российских женщин пример.

«Но давайте поддержим наших женщин, сильных, волевых, добрых, очень нежных, хрупких, несмотря ни на что идущих вперед. Я беру с вас пример, вы мое вдохновение», — заключила певица.

Победителем Евровидения стала итальянская рок-группа Måneskin. Музыканты исполнили композицию Zitti E Buoni. Второе и третье места достались представителям Франции и Швейцарии. Всего в финале участвовали музыканты из 26 стран.