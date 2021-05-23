Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни

Москва, 23 мая. Испанский торговец фруктами в третьем поколении Висенс Эсканделл объяснил, какие ошибки мы совершаем во время выбора черешни и ее последующем хранении.

Уже скоро наступает сезон продажи черешни. Эта сладкая ягода богата витаминами и микроэлементами. Она имеет множество видов сортов, которые отличаются по вкусу, цвету и прочим критериям. Эксперт рассказал о нюансах выбора этой природной сладости и ошибках ее хранения. Об этом сообщает ИноСМИ.

Бояться разных сортов

Всего существует два основных типа ягод: сладкая черешня и кислая вишня. Конечно, есть и гибриды. Однако наибольшей популярностью пользуется первый вариант.

«С самого начала сезона на рынки поступают различные сорта, которых существует великое множество, и это не должно нас слишком волновать. Есть более сочные ягоды, более сладкие или кислые, аромат тоже может отличаться… Нужно просто ими наслаждаться», — отметил Эсканделл. Отличие ранних и поздних ягод Они начинают продаваться с мая по август. Черешня более сезонная, если сравнивать ее с яблоками. Собирать ее необходимо четко в определенный момент, поскольку она не может дозревать. Вкусовые качества зависят от каждого сорта, но считается, что поздние виды более темные, плотные, но насыщенные и вкусные.

Наличие пятен и трещин

Черешня по своему роду близка к персикам. Однако, если на ней есть пятна, то это не говорит о зрелости. Эксперт отмечает, что этот показатель говорит о высоком содержании воды. Треснувшие ягоды могут быстро испортиться, поэтому их тоже не стоит покупать.

Тусклый и блеклый оттенок

Определить зрелость черешни по цвету сложно из-за разнообразия сортов. Она может быть как розовой, так и темно-красной, а вкус при этом бывает одинаков. Эсканделл все же советует обращать внимание на блестящие и яркие ягоды.

Отсутствие веточки

Это еще не говорит о том, что ягоды плохие. Есть виды (например, Picota), которые имеют тяжелую мякоть и они легко отделяются от веток. Многие ранние ягоды настолько мягкие, что их нельзя отделить от веточки.

Покупка больших ягод

Размер не указывает на качество и вкус товара. Многие люди считают, что это взаимосвязано, а потому покупают крупную черешню. Однако с этим нужно быть осторожным, ведь это может говорить о том, что дерево часто и много поливали, а потому мякоть может быть хоть большой, но водянистой.

Не покупать сцепленные или сросшиеся ягоды

Это достаточно редкое явление, ведь черешню на стадии сортировки разделяется специальная машина. На самом деле это просто небольшое заблуждение, поскольку сросшаяся черешня на вкус ровно такая же, просто выглядит менее презентабельно.

Тщательное мытье

После покупки люди часто стараются тщательно мыть черешню, смывая с нее грязь и пыль. Делать это, конечно, стоит, но очень аккуратно, поскольку ягода имеет тонкую кожицу, а излишняя влажность может негативно на ней отразиться. Эксперт заявляет, что сейчас черешню практически не обрабатывают. Поэтому ее можно лишь слегка подержать под струей воды и этого будет достаточно.

Разница между черешней и вишней

Конечно, при покупке люди хотят насладиться сладостью. Кислые ягоды мало кому нравятся. На самом деле они редко продаются в магазинах. Чаще всего их подвергают обработке. Из них делают сиропы и варенья. Если на прилавке и есть вишня, то это, скорее всего, гибрид.

Хранение при комнатной температуре

Черешня хранится непродолжительное время. Лучше всего ее сразу съедать. Однако, если купили большой пакет, то остатки лучше убрать в холодильник. Ее можно и заморозить, но сначала нужно тщательно просушить, поместить в герметичный контейнер так, чтобы ягоды не соприкасались между собой.Потом их можно будет использовать для десертов и смузи.

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