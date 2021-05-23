Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 03:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:45
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
Общество
Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении
03:11
Общество
Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Асадулин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева
02:52
Общество
Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому
02:52
Общество
Психиатр назвал главный признак гипноза по телефону
02:35
Политика
СМИ узнали о попытках Байдена тайно убедить Нетаньяху прекратить бомбить Газу
02:25
Экономика
Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
Все новости
23 мая 03:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:45
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
Общество
Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении
03:11
Общество
Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Асадулин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева
02:52
Общество
Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому
02:52
Общество
Психиатр назвал главный признак гипноза по телефону
02:35
Политика
СМИ узнали о попытках Байдена тайно убедить Нетаньяху прекратить бомбить Газу
02:25
Экономика
Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
Все новости

Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни

Общество
Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 мая. Испанский торговец фруктами в третьем поколении Висенс Эсканделл объяснил, какие ошибки мы совершаем во время выбора черешни и ее последующем хранении.

Уже скоро наступает сезон продажи черешни. Эта сладкая ягода богата витаминами и микроэлементами. Она имеет множество видов сортов, которые отличаются по вкусу, цвету и прочим критериям. Эксперт рассказал о нюансах выбора этой природной сладости и ошибках ее хранения. Об этом сообщает ИноСМИ.

Бояться разных сортов

Всего существует два основных типа ягод: сладкая черешня и кислая вишня. Конечно, есть и гибриды. Однако наибольшей популярностью пользуется первый вариант.

Наличие пятен и трещин

Черешня по своему роду близка к персикам. Однако, если на ней есть пятна, то это не говорит о зрелости. Эксперт отмечает, что этот показатель говорит о высоком содержании воды. Треснувшие ягоды могут быстро испортиться, поэтому их тоже не стоит покупать.

Тусклый и блеклый оттенок

Определить зрелость черешни по цвету сложно из-за разнообразия сортов. Она может быть как розовой, так и темно-красной, а вкус при этом бывает одинаков. Эсканделл все же советует обращать внимание на блестящие и яркие ягоды.

Отсутствие веточки

Это еще не говорит о том, что ягоды плохие. Есть виды (например, Picota), которые имеют тяжелую мякоть и они легко отделяются от веток. Многие ранние ягоды настолько мягкие, что их нельзя отделить от веточки.

Покупка больших ягод

Размер не указывает на качество и вкус товара. Многие люди считают, что это взаимосвязано, а потому покупают крупную черешню. Однако с этим нужно быть осторожным, ведь это может говорить о том, что дерево часто и много поливали, а потому мякоть может быть хоть большой, но водянистой.

Не покупать сцепленные или сросшиеся ягоды

Это достаточно редкое явление, ведь черешню на стадии сортировки разделяется специальная машина. На самом деле это просто небольшое заблуждение, поскольку сросшаяся черешня на вкус ровно такая же, просто выглядит менее презентабельно.

Тщательное мытье

После покупки люди часто стараются тщательно мыть черешню, смывая с нее грязь и пыль. Делать это, конечно, стоит, но очень аккуратно, поскольку ягода имеет тонкую кожицу, а излишняя влажность может негативно на ней отразиться. Эксперт заявляет, что сейчас черешню практически не обрабатывают. Поэтому ее можно лишь слегка подержать под струей воды и этого будет достаточно.

Разница между черешней и вишней

Конечно, при покупке люди хотят насладиться сладостью. Кислые ягоды мало кому нравятся. На самом деле они редко продаются в магазинах. Чаще всего их подвергают обработке. Из них делают сиропы и варенья. Если на прилавке и есть вишня, то это, скорее всего, гибрид.

Хранение при комнатной температуре

Черешня хранится непродолжительное время. Лучше всего ее сразу съедать. Однако, если купили большой пакет, то остатки лучше убрать в холодильник. Ее можно и заморозить, но сначала нужно тщательно просушить, поместить в герметичный контейнер так, чтобы ягоды не соприкасались между собой.Потом их можно будет использовать для десертов и смузи.

Ранее диетологи рассказали о диете, которая помогает бороться с артериальным давлением.

здоровье питание ягоды черешня зож
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Экономика 22486 20 мая 2021
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Все новости / Общество / Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни
Рейтинг@Mail.ru