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23 мая 03:45
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новостей
03:45
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
Общество
Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении
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Общество
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Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому
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Политика
СМИ узнали о попытках Байдена тайно убедить Нетаньяху прекратить бомбить Газу
02:25
Экономика
Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
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Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому

Общество
Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому
pixabay.com

Москва, 23 мая. Желание срочно съесть что-нибудь сладкое или соленое может возникнуть без всяких причин. Диетолог Ирина Бережная рассказала, стоит ли беспокоиться из-за этого.

На сладкое людей резко тянет чаще, чем на соленое. Этому, по словам эксперта, есть простое объяснение. Организм при большой нагрузке стремительно расходует энергию и при ее дефиците начинает требовать быстрых углеводов.

«Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения. Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла», — подчеркнула Бережная в беседе с радио Sputnik.

Волноваться можно, если резко захотелось соленого. Эта внезапная тяга указывает на недостаток хлора в организме.

«Если это от случая к случаю, то это не говорит о заболевании. Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко», — отметила эксперт.

Диетологи ранее перечислили самые полезные для мужчин продукты. К ним относятся шпинат, картофель, авокадо и арбуз.

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Все новости / Общество / Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому
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