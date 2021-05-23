Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому

Москва, 23 мая. Желание срочно съесть что-нибудь сладкое или соленое может возникнуть без всяких причин. Диетолог Ирина Бережная рассказала, стоит ли беспокоиться из-за этого.

На сладкое людей резко тянет чаще, чем на соленое. Этому, по словам эксперта, есть простое объяснение. Организм при большой нагрузке стремительно расходует энергию и при ее дефиците начинает требовать быстрых углеводов.

«Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения. Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла», — подчеркнула Бережная в беседе с радио Sputnik.

Волноваться можно, если резко захотелось соленого. Эта внезапная тяга указывает на недостаток хлора в организме.

«Если это от случая к случаю, то это не говорит о заболевании. Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко», — отметила эксперт.

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