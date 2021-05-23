Психиатр назвал главный признак гипноза по телефону

Москва, 23 мая. Гипноз по телефону отличается глубокой фокусировкой на голосе гипнотизtра-мошенника, которая ведет к полному подчинению и выполнению команд гипнотиком (тем, кого гипнотизируют).

На фоне этой фокусировки формируется особая речевая связь, через которую осуществляется выполнение приказов, рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев в беседе с «Прайм».

«При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду», — отметил он.

При этом гипноз воздействует на слушателя по-разному. Например, на личностей художественного склада эта практика оказывает более глубокое влияние, вплоть до краткосрочной амнезии во время «сужения сознания». Люди мыслительного склада тоже подвержены влиянию гипнотизеров, но переносят его в ограниченной форме, как правило, в двигательной сфере, при этом не теряя способности ориентироваться в пространстве, времени и месте. Порыв подчиняться командам и приказам может у него самого вызывать сильное удивление, в отличие от лиц первой категории.

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