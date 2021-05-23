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23 мая 03:45
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новостей
03:45
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
Общество
Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении
03:11
Общество
Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Асадулин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева
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Экономика
Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
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Психиатр назвал главный признак гипноза по телефону

Общество
Психиатр назвал главный признак гипноза по телефону
pixabay.com

Москва, 23 мая. Гипноз по телефону отличается глубокой фокусировкой на голосе гипнотизtра-мошенника, которая ведет к полному подчинению и выполнению команд гипнотиком (тем, кого гипнотизируют).

На фоне этой фокусировки формируется особая речевая связь, через которую осуществляется выполнение приказов, рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев в беседе с «Прайм».

«При этом в состоянии гипноза происходит сужение сознания, отсутствует восприятие собственного тела, а в случае более глубокого воздействия человек даже перестает даже воспринимать окружающую среду», — отметил он.

При этом гипноз воздействует на слушателя по-разному. Например, на личностей художественного склада эта практика оказывает более глубокое влияние, вплоть до краткосрочной амнезии во время «сужения сознания». Люди мыслительного склада тоже подвержены влиянию гипнотизеров, но переносят его в ограниченной форме, как правило, в двигательной сфере, при этом не теряя способности ориентироваться в пространстве, времени и месте. Порыв подчиняться командам и приказам может у него самого вызывать сильное удивление, в отличие от лиц первой категории.

Недавно также стало известно, почему люди делятся на «сов» и «жаворонков». По мнению врачей, такие предпочтения обусловлены генетически.

телефон мошенник гипноз
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