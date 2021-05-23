СМИ узнали о попытках Байдена тайно убедить Нетаньяху прекратить бомбить Газу

, 23 мая. Президент США Джо Байден в частных беседах с коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху просил его как можно скорее перестать бомбить палестинские территории.

Об этом в субботу сообщил портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США и Израиля. В материале говорится, что эксперты несколько раз предупреждали Белый дом об опасности обострения конфликта на Ближнем Востоке, но администрация Байдена изначально не придала этому никакого значения.

Как только конфликт перерос в острую фазу, Вашингтон принял решение о невмешательстве. Кроме того, Байден намеревался «интенсивно, но тихо» дипломатически взаимодействовать с Израилем и Египтом. Публично он поддерживал первых, но в частном порядке настаивал на сворачивании военной операции Тель-Авива против Палестины.

Ранее RT сообщал, что десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку палестинского населения в Лондоне. В результате полиция задержала семь человек. В частности, агрессивные демонстранты повредили автомобиль, припаркованный в районе посольства Израиля.