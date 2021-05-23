Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы

, 23 мая. Развитие высоких технологий и искусственного интеллекта (ИИ) может спровоцировать сокращение людей, задействованных в «монотонном умственном труде».

Об этом заявил помощник российского лидера по вопросам экономики Максим Орешкин в ходе своего выступления на полях марафона «Новое знание». Он отметил, что речь идет о переводчиках, бухгалтерах и программистах.

«Третья история - это поляризация рынка труда на фоне тех технологических изменений, которые сейчас происходят... Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд», — заявил помощник президента РФ.

Орешкин добавил, что рынок труда в России должен вернутся к показателям докризисного уровня уже до конца текущего года, сообщает «Парламентская газета».

«Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса», — заявил Орешкин.

По его словам, активные меры и поддержка спроса в 2020 году позволили сократить безработицу в России 6,4 до 5,4 процента. Таким образом, страна получила более одного миллиона рабочих мест.