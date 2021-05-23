Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 мая 03:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:45
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
Общество
Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении
03:11
Общество
Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Асадулин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева
02:52
Общество
Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому
02:52
Общество
Психиатр назвал главный признак гипноза по телефону
02:35
Политика
СМИ узнали о попытках Байдена тайно убедить Нетаньяху прекратить бомбить Газу
02:25
Экономика
Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
Все новости
23 мая 03:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:45
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
Пульмонолог предостерег россиян от вредных пробежек по улицам мегаполисов
03:11
Общество
Манижа заявила, что гордится выступлением на Евровидении
03:11
Общество
Топ-10 ошибок, которые мы совершаем при выборе и хранении черешни
03:00
Шоу-бизнес
Режиссер Олег Асадулин через ФАН поздравил с днем рождения актера Павла Чинарева
02:52
Общество
Диетолог объяснила внезапную тягу к сладкому или соленому
02:52
Общество
Психиатр назвал главный признак гипноза по телефону
02:35
Политика
СМИ узнали о попытках Байдена тайно убедить Нетаньяху прекратить бомбить Газу
02:25
Экономика
Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы
02:12
Происшествия
Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго
02:11
Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
Общество
Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
Все новости

Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы

Экономика
Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы
pixabay.com

, 23 мая. Развитие высоких технологий и искусственного интеллекта (ИИ) может спровоцировать сокращение людей, задействованных в «монотонном умственном труде».

Об этом заявил помощник российского лидера по вопросам экономики Максим Орешкин в ходе своего выступления на полях марафона «Новое знание». Он отметил, что речь идет о переводчиках, бухгалтерах и программистах.

«Третья история - это поляризация рынка труда на фоне тех технологических изменений, которые сейчас происходят... Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд», — заявил помощник президента РФ.

Орешкин добавил, что рынок труда в России должен вернутся к показателям докризисного уровня уже до конца текущего года, сообщает «Парламентская газета».

«Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса», — заявил Орешкин.

По его словам, активные меры и поддержка спроса в 2020 году позволили сократить безработицу в России 6,4 до 5,4 процента. Таким образом, страна получила более одного миллиона рабочих мест.

искусственный интеллект экономика россии рабочие места
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Шоу-бизнес 24796 21 мая 2021
Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Экономика 22486 20 мая 2021
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
Все новости / Экономика / Орешкин назвал профессии в России, которые скоро заменят роботы
Рейтинг@Mail.ru