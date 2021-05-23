Жителей крупного города в ДР Конго эвакуируют из-за извержения вулкана Ньирагонго

Киншаса, 23 мая. Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) начало эвакуацию жителей города Гома, находящегося около извергающегося вулкана Ньирагонго.

Официальный представитель правительства ДРК Патрик Муяйя на своей странице в Twitter сообщил, что был активирован план эвакуации населения из города Гома. Он отметил, что правительство обсуждает принятие неотложных мер в связи с извержением.

Накануне местный вулканолог Дарио Тедеско предположил, что от извержения может пострадать Гома. Население города составляет 1,5 миллиона человек. Он сообщил, что через трещину в горе Ньирагонго просочилась лава и двинулась на юг в сторону населенного пункта. На данный момент лава уже достигла аэропорта на окраине города.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 метров. Он известен своей сверхтекучей лавой.