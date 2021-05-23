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Происшествия
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Общество
Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место
02:00
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Стена Плача, древняя синагога и кафе «Йоськин кот»: где найти Малый Иерусалим в Крыму
01:53
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
01:49
Шоу-бизнес
Протеже Киркорова Гордиенко получила от России на Евровидении 12 баллов
01:48
Шоу-бизнес
Британский певец не получил ни одного балла в финале Евровидения
01:40
ФАН-ТВ
«Петербургский уикенд» стал площадкой для улучшения региональной журналистики
01:35
Политика
Болгарский торговец оружием раскрыл содержимое склада во Врбетице
01:29
Экономика
Юрист назвала признаки банка, который скоро закроется
01:14
Общество
Петербургские родители посадили липы и каштаны в память об умерших детях
01:10
Общество
Разумные будут инвестировать: британцы оценили слова Маска о заводе Tesla в РФ
01:09
Общество
Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
01:08
Общество
Эксперт предупредил о нехватке кадров для развития системы ИИ в России
01:00
Общество
Укротитель времени: главные фильмы немецкого режиссера Тома Тыквера
00:53
Политика
Политолог Золотарев: на Украине «зраду» ищут везде
00:50
Политика
Newsweek: развитые страны не одобряют внешнюю политику США
00:49
Происшествия
Движение на МКАД в месте столкновения трех автомобилей восстановлено
00:12
Происшествия
Жители Конго покидают дома после начала извержения вулкана Ньирагонго
00:12
Шоу-бизнес
Зрители начали выбирать победителя Евровидения
00:00
Шоу-бизнес
Он не актер, а соавтор: режиссер Борис Хлебников об актере Евгении Сытом
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Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году

  /   Обновлено: 23 мая 2021 02:00
Шоу-бизнес
Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году
pixabay.com

Роттердам, 23 мая. Итальянская группа Måneskin стала победителем Евровидения. Музыканты выиграли музыкальный конкурс с композицией Zitti E Buoni.

Итальянцы заняли первое место после зрительского голосования. Практически на протяжении всего голосования лидировали представитель Швейцарии или Франции. Всего в финале участвовали музыканты из 26 стран. Представительница России певица Манижа заняла девятое место.

Конкурс "Евровидение" давно уже не является важным музыкальным событием в индустрии, заявил музыкальный продюсер Виктор Дробыш. По его словам, Евровидение стало отличным поводом для всей Европы провести хорошо время.

италия евровидение конкурс
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