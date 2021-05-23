Итальянская группа выиграла на Евровидении в 2021 году

Роттердам, 23 мая. Итальянская группа Måneskin стала победителем Евровидения. Музыканты выиграли музыкальный конкурс с композицией Zitti E Buoni.

Итальянцы заняли первое место после зрительского голосования. Практически на протяжении всего голосования лидировали представитель Швейцарии или Франции. Всего в финале участвовали музыканты из 26 стран. Представительница России певица Манижа заняла девятое место.

Конкурс "Евровидение" давно уже не является важным музыкальным событием в индустрии, заявил музыкальный продюсер Виктор Дробыш. По его словам, Евровидение стало отличным поводом для всей Европы провести хорошо время.